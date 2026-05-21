Mısır Çarşısı’nda bayram denetimi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nda fahiş fiyat ve etiket kontrolü denetimi gerçekleştirildi. Ürün etiketleri ve fiyat artışlarının kontrol ettiği denetime katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Kurban Bayramı öncesi yine piyasa denetimlerimize devam ediyoruz. Diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'umuzda da başta alışveriş merkezleri olmak üzere çarşı pazar, zincir mağazalar, zincir marketler, vatandaşlarımızın memleketlerine giderken yol boylarında alışveriş yaptıkları dinlenme tesislerinde aynı anda denetim yapıyoruz. Buradaki, temel hedefimiz vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini sağlamak" dedi. Türkiye genelinde İl Ticaret Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde vatandaşların bayram öncesi yolculuklarını ve alışverişlerini güvenli şekilde gerçekleştirebilmeleri, piyasada arz-talep dengesinin korunması ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla denetimlerin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi.

1.9 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

İstanbul genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde 22 ekip ve 50 personel görev alırken başta temel gıda ürünleri olmak üzere gıda toptancıları, otogarlar ve yol üstü tesislerde denetimlerin sıklaştırıldığı aktarıldı. Alışveriş merkezleri, semt çarşıları ve gıda toptancılarına yönelik son üç günde yapılan denetimlerde 311 işletme ve 49 bin 927 ürünün kontrol edildi. Tespit edilen 482 aykırılık nedeniyle işletmelere toplam 1 milyon 914 bin 986 lira ceza yazıldı. Bayram tatili sonuna kadar denetimlerin otogarlar, yol üstü tesisler, marketler, kuru gıda halleri ve perakende satış noktalarında aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.