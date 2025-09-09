Mısır tatilinde aile faciası

Ankara'da yaşayan ve muhasebeci oldukları öğrenilen Ispartalı Kamil ve Tuğba Uyar çifti ile 2 çocuğu, tatil için Mısır'a gitti. Luksor'dan Kahire'ye giden bir yolcu otobüsünün Luksor'un doğusundaki Doğu Çöl Otoyolu'nda devrilmesi sonucu baba Kamil Uyar, anne Tuğba ve oğulları Hamdi Boran (18) yaşamını yitirdi. Çiftin diğer çocuğu ise ağır yaralı olarak Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile Türkiye'ye getirildi. Ayrıca otobüste bulunan diğer 33 yolcunun yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Yetkililer kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatırken, sürücünün aşırı hız yaptığı veya lastik patlaması nedeniyle kontrolü kaybetmiş olabileceği iddia ediliyor. Öte yandan acı haberin ardından muhasebeci oldukları öğrenilen Uyar ailesinin Isparta'daki yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ankara'da yaşayan Uyar ailesinin cenazelerinin bugün Mısır'da mı defnedileceği yoksa Isparta'nın Barla kasabasına mı getirileceği konusunda henüz karar verilmediği öğrenildi.