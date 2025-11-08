Mısırlı Ahmet’in toplama kampında kaldığı belirlendi

Çanakkale'deki orman yangını alanında yanmış kemik parçalarıyla birlikte bulunan akıllı saatin sahibi Mısırlı Abdulhamid Ahmed'in 2023'te Çanakkale Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'nde bir süre kaldığı, daha sonra kamptan kendisi isteğiyle ayrıldığı tespit edildi. Çanakkale'nin Sarıceli Köyü'nde geçen ağustosta yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatan Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı Ekipleri, saatin Mısırlı üniversite öğrencisi Moussa Ramadaman Abdulhamid Ahmed'e ait olduğunu belirledi. Yapılan kontrollerde Ahmed'in 14 Kasım 2023'te Mardin Geri Gönderme Merkezi'ne gitmek üzere imza yükümlülüğü karşılığında serbest bırakıldığı tespit edildi. Bunun üzerine cep telefonunun HTS kayıtları incelemeye alınırken köyde Ahmed'i tanıyan kimse bulunamadı. Ahmed'in Mısır'da yaşayan ailesi DNA testi için Türkiye'ye davet edildi.