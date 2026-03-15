MİT Başkanı gençlerle sahur sofrasında

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahurda vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Varank, "Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul eylesin. İnşallah en güzel şekilde Ramazan Bayramı'na kavuşmayı tabii ki Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. En güzel şekilde Kadir Gecesi'ni idrak etmeyi de bizlere nasip eylesin. Her sene Ramazan-ı Şerif ayında bir güzellik olarak vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Ben bir Bursa'da bir de Ankara'da bunu yapmaya çalışıyorum. Hemşerilerimizi sahura davet ediyoruz. Sağ olsun hemşerilerimiz de bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bu güzel ortamı oluşturmak için, bizimle buluşuyorlar. Ben gelen her bir kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Ramazan-ı Şerif demek, birlik demek, beraberlik demek. Aslında aynı değerler etrafında buluşabilmek demek. İşte bu güzellikle de biz sizlerle beraber buluşmuş olduk. Rabbim bu güzellikleri yaşamaya devam etmeyi bizlere nasip eylesin" dedi.