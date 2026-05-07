’MİT görevlisiyiz’ yalanıyla dev vurgun: Psikoloğu 10 milyon dolandırdılar!

DEKONT ÜZERİNDEKİ İSİMDEN MAĞDURA ULAŞILDI

Polis ekipleri, altın ve paraların arasında bulunan dekont üzerindeki isimden yola çıkarak M.A. (53) isimli kadınla irtibata geçti. Yapılan görüşmede M.A.'nın, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 'Hakkınızda terör soruşturması var' denilerek kandırıldığı ortaya çıktı. Kadının, 7 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 10 milyon TL değerindeki altın ve dövizi parça parça şüphelilere teslim ettiği öğrenildi.