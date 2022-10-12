Haberler Yaşam Haberleri MİT TIR'ları savcıları Aziz Takçı ve Özcan Şişman’a Yargıtay’dan mahkumiyet
Giriş Tarihi: 12.10.2022 16:16 Son Güncelleme: 12.10.2022 16:34

MİT TIR'ları savcıları Aziz Takçı ve Özcan Şişman’a Yargıtay’dan mahkumiyet

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, MİT TIR'larının durdurulması olayında yer alan eski özel yetkili savcılar Aziz Takçı ve Özcan Şişman’ın bir MİT mensubunu MİT TIR'larının durdurulması öncesinde dinledikleri gerekçesiyle “Görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla açılan davada kararını verdi. Heyet, Şişman’a “zincirleme görevi kötüye kullanma” suçundan 3 yıl, Takçı’ya ise “görevi kötüye kullanma” suçundan 2 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
MİT TIR’ları savcıları Aziz Takçı ve Özcan Şişman’a Yargıtay’dan mahkumiyet

Adana ve Hatay'da MİT'e ait TIR'ların durdurulması olayında yer alan eski özel yetkili savcılar Özcan Şişman ve Aziz Takçı hakkında, MİT TIR'larının durdurulması öncesinde bir MİT mensubunu dinledikleri gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesinde dava açıldı. Sanıklar Takçı ve Şişman duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katıldı. Bunun üzerine duruşma savcısı, sanıkların üzerlerine atılı, "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediklerini belirterek, cezalandırılmalarını istedi. Savcının istemi sonrasında savunma yapan sanıklar Şişman ve Takçı, üzerlerine atılı suçu işlemediklerini savundu.

ŞİŞMAN'A 3 YIL, TAKÇI'YA 2 YIL MAHKUMİYET

Daire heyeti ise, MİT TIR'larının durdurulması olayı öncesinde bir MİT mensubunun dinlenmesi olayıyla ilgili olarak sanıklardan Özcan Şişman'a, "zincirleme görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıl, Takçı'ya ise "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl mahkumiyete hükmetti.

YARGITAY TAKÇI VE ŞİŞMAN'IN CEZALARINI DAHA ÖNCE ONAMIŞTI

Eski özel yetkili Adana savcısı Aziz Takçı, "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme ve açıklama" ile "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından toplam 26 yıl hapis cezası almış ve bu ceza Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onanmıştı. Ayrıca, eski özel yetkili Adana savcısı Özcan Şişman da "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" ile "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan toplam 17 yıl 3 ay hapis cezası almış, bu ceza Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onanmıştı.

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MİT TIR'ları savcıları Aziz Takçı ve Özcan Şişman’a Yargıtay’dan mahkumiyet
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