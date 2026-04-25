Türkiye ve Suriye’den ortak uyuşturucu operasyonu: MİT’in istihbaratı uluslararası sevkiyatı çökertti

MİT, Güneydoğu Asya'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir geminin istihbaratını elde etti. Edinilen istihbarata göre gemi önce Mısır/İskenderiye, ardından ise Lübnan/Beyrut'a ulaştı. Geminin son durağı ise Suriye/Lazkiye Limanı olacaktı. MİT'in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi tarafından 16 Nisan'da yapılan operasyon neticesinde, geminin taşıdığı konteyner içerisinde zulalanmış 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.