Giriş Tarihi: 25.04.2026 15:29 Son Güncelleme: 25.04.2026 15:37

Türkiye ve Suriye’den ortak uyuşturucu operasyonu: MİT’in istihbaratı uluslararası sevkiyatı çökertti

Millî İstihbarat Teşkilatı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir uluslararası uyuşturucu operasyonuna imza attı. Güneydoğu Asya’dan yola çıkarak Lazkiye Limanı’na uyuşturucu getiren gemiye operasyon düzenlendi, piyasa değeri 300 milyon TL olan 236 kilogram marihuana ele geçirildi.

MİT, Güneydoğu Asya'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir geminin istihbaratını elde etti. Edinilen istihbarata göre gemi önce Mısır/İskenderiye, ardından ise Lübnan/Beyrut'a ulaştı. Geminin son durağı ise Suriye/Lazkiye Limanı olacaktı. MİT'in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi tarafından 16 Nisan'da yapılan operasyon neticesinde, geminin taşıdığı konteyner içerisinde zulalanmış 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.

