’MİT’e alacağız’ yalanıyla liseli kızı istismar etmişlerdi! İstenen ceza belli oldu

'FETÖ İLE MÜCADELE EDİYORUZ. KÜÇÜK YAŞTA ALIP, YETİŞTİRİYORUZ'

Cumhuriyet savcısı mütalaasında; Harun Avcu'nun her iki mağduru odasına çağırdığı ve mağdur G.A.'ya "Senin de haberin varmış derslerinde de başarılısın seni de alalım MİT'e iyi olur" dediği, başka bir gün Asuman Sahar Koleri'nin "MİT'e seçilmişsiniz, FETÖ ile mücadele ediyoruz. Küçük yaşta alıp, yetiştiriyoruz" dediği, Ahmet Mandal ile Harun Avcu'nun her iki mağduru da antrenmana diyerek aldıkları, Ahmet Mandal'ın kendisini istihbaratçı olarak tanıtmaya devam ettiği Ahmet Mandal'ın "Bu bir sır, istihbarat önemlidir kimseye anlatılmaz Harun hocanın başında bir dert var onu çözeceğiz" dediği, Harun Avcu'nun Ahmet Mandal'ı onayladığı kaydedildi. Sanık Ahmet Mandal'ın iki mağduru aracıyla atış yapacaklarını söyleyerek gezmeye gittikleri, araç içerisinde mağdur K.K.'ye okul birinciliğini kendisine vermek istediklerini, kendisinden hoşlandığını, kendisini sevdiğini söylediği, her iki mağdura da ailelerine atış yaptıklarını söylemelerini tembihlediği, mağdur G. A.'yı evine bırakmalarından sonra Ahmet Mandal'ın mağdur K. K.'ye kendisini sevdiğini kendisinden hoşlandığını tekrarlayıp ellerini tuttuğu, yanağından öptüğü, mağdurun kendisini geri çekerek Ahmet Mandal'a engel olduğu, mağdur K.K.'nin Ahmet Mandal'a karşılık vermemesi üzerine Ahmet Mandal'ın mağdur G. A,'ya yönlendiği yer aldı.