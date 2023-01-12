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Giriş Tarihi: 12.1.2023 11:47 Son Güncelleme: 12.1.2023 11:51

‘MİT’e işe alacağız’ yalanıyla istismara bir tutuklama daha

Konya'da, lise öğrencisi G.A.'ya (17) ‘MİT’e alacağız’ yalanıyla cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan elektrik ustası Ahmet Mandal (35) ile okul müdürü Harun Avcu’dan sonra dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri’de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘MİT’e işe alacağız’ yalanıyla istismara bir tutuklama daha

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde faaliyet gösteren lisenin müdürü Harun Avcu, Kasım ayında öğrencisi G.A'yı 'Seni MİT'e memur olarak alacağız' diye kandırıp, genç kızı evli Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal'da genç kıza defalarca istismarda bulundu. G.A'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet Mandal Kasım ayında tutuklandı. Genç kızın şikayeti üzerine okul müdürü Harun Avcu'da geçtiğimiz Aralık ayında gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

'DİĞER OKULUN MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili soruşturması sürürken konuyla ilgili yeri bir gelişme daha yaşandı. Savcılığın kararı üzerine genç kıza dini nikah kıyıldığı ileri sürülen Özel Eğitim Uygulama okulunun müdürü Asuman Sahar Koleri yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koleri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylelikle gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Ahmet Mandal'ın G.A'nın arkadaşı K.K'ya da (18) cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmış bununla da ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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‘MİT’e işe alacağız’ yalanıyla istismara bir tutuklama daha
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