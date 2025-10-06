MİT’ten operasyon: 318 site kapatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MASAK ve Jandarma ile yürütülen operasyonla, PTT ve HGS adı altında vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütünü çökertti. Android telefonlara zararlı yazılım yükleyerek sahte SMS'lerle vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçiren örgüt, kripto parayla gelirlerini akladı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 kişi yakalandı, 10'u tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, kripto para cüzdanı ve nakit ele geçirilirken, oltalama için kullanılan 318 internet sitesi kapatıldı.