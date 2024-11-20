Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! MİT'ten PKK'ya Orta Doğu'da operasyon: Gri kategoride aranan terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:57 Son Güncelleme: 20.11.2024 10:03

SON DAKİKA! MİT'ten PKK'ya Orta Doğu'da operasyon: Gri kategoride aranan terörist yakalandı

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik’i düzenlediği operasyonla sınır ötesinde yakaladı. PKK kamplarında suikast eğitimi alan Çelik’in Türkiye’ye yönelik sansasyonel bir eylem arayışı içinde olduğu tespit edildi.

Halit TURAN Halit TURAN
SON DAKİKA! MİT’ten PKK’ya Orta Doğu’da operasyon: Gri kategoride aranan terörist yakalandı

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik, bir Ortadoğu ülkesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

PKK KAMPLARINDA "SUİKAST EĞİTİMİ" ALDI

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terörist Çelik'i, 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da MKP'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu faaliyetlerden birinin Okmeydanı'nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırı olduğu belirlendi. Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra 2016'da Irak'ın kuzeyine geçen Çelik'in, MKP ile PKK arasındaki işbirliği çerçevesinde Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında "suikast eğitimi" aldığı belirlendi. 2018'de Suriye alanına geçen Çelik, Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurları ile koordineli olarak silahlı faaliyet yürüttü. Türkiye'ye yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu belirlenen Çelik, Türkiye'ye getirildikten sonra Emniyet birimlerine teslim edildi.

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SON DAKİKA! MİT'ten PKK'ya Orta Doğu'da operasyon: Gri kategoride aranan terörist yakalandı
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