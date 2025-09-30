MİT’ten veri hırsızlığı operasyonu: 3 tutuklama

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçiren 3 kişi tutuklandı. Operasyonda yasa dışı sorgu panelleri çökertildi ve elde edilen verilerin yurt dışına aktarıldığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Jandarma, USOM ve MASAK iş birliğiyle İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyonlarda Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. "Sowix, Ondex ve EmreQuery" başta olmak üzere 9 yasa dışı internet sitesi erişime kapatıldı; Telegram grupları ve kanalları da ele geçirilerek kapatıldı.