Mızrak saha’ya çıkıyor

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Mızrak, karadan karaya derin operasyon kabiliyeti, yüksek vuruş gücü ve esnek görev profilleriyle öne çıkıyor. İki farklı konfigürasyona sahip sistemin çift harp başlıklı varyantı 40 kilogramlık yüksek infilak gücü sunarken, diğer model RF arayıcı başlıkla hassas hedef tespiti yapabiliyor.

ELEKTRONİK HARBE DAYANIKLI

Yapay zekâ destekli otopilot, sensör füzyonu ve görsel konumlandırma yetenekleri sayesinde Mızrak, GPS'in engellendiği ortamlarda dahi görev yapabiliyor. Anti-jamming sistemiyle elektronik harp şartlarında yüksek dayanıklılık sağlayan platform, hedefini yüksek hassasiyetle vurabiliyor.

AĞ MERKEZLİ HARP KONSEPTİ

Pistten kalkışın yanı sıra roket destekli kalkış seçeneği sunan Mızrak, zorlu arazi şartlarında da görev icra edebiliyor. Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI ile entegre çalışabilen sistem, 80 kilometreyi aşan haberleşme menzili ve uydu desteğiyle ağ merkezli harp konseptine katkı sağlıyor. Mızrak, 5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan SAHA'da ilk kez görücüye çıkacak.