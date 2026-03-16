Haberler Yaşam Haberleri MKE BORAN Obüsü NATO tatbikatında gücünü gösterdi
Giriş Tarihi: 16.03.2026 20:41

MKE BORAN Obüsü NATO tatbikatında gücünü gösterdi

Almanya’daki NATO Steadfast Dart Tatbikatı’nda kullanılan yerli ve milli BORAN Obüsü, üstün performansı ve yüksek kabiliyetiyle dikkat çekti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MKE BORAN Obüsü NATO tatbikatında gücünü gösterdi
  • ABONE OL

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), yerli ve milli savunma sanayisinin önemli ürünlerinden biri olan BORAN Obüsü'nün uluslararası bir tatbikatta sergilediği başarıyı kamuoyuyla paylaştı.

MKE'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MKE BORAN Obüsü'nün Almanya'da gerçekleştirilen NATO Steadfast Dart Tatbikatı'nda üstün performansını sahada bir kez daha kanıtladığı belirtildi. Açıklamada, hafif yapısı, yüksek hareket kabiliyeti ve hızlı konuşlanma özelliğiyle öne çıkan BORAN'ın, tatbikat kapsamında yapılan atış ve operasyonel görevlerde yüksek başarı gösterdiği ifade edildi. Türk savunma sanayisinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği sistemlerden biri olan BORAN Obüsü, özellikle taşınabilirliği ve kısa sürede göreve hazır hale gelmesi sayesinde modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına güçlü şekilde cevap veriyor. MKE yetkilileri, BORAN'ın uluslararası platformlarda gösterdiği performansın, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
MKE BORAN Obüsü NATO tatbikatında gücünü gösterdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz