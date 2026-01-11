MKE BORAN’ın zafer yolculuğu: Türk mühendisliği küresel gücünü kanıtladı

MKE'nin ağır silah üretimindeki köklü tecrübesiyle geliştirilen BORAN, 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girerek aktif görev almaya başladı. Kısa sürede dikkat çeken sistem, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk yurt dışı obüs ihracatı olarak 2024 yılında Bangladeş ordusuna teslim edildi.

MALEZYA'DA RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Bangladeş teslimatının ardından BORAN, 2025 yılı Mayıs ayında Malezya'da gerçekleştirilen demo atışlarında farklı ülkelerin obüs sistemleriyle aynı sahada test edildi. Yapılan atış faaliyetlerinde BORAN, 46 saniye içinde 12 atış gerçekleştirerek atış hızı, sistem bütünlüğü ve operasyonel güvenilirlik açısından rakiplerine kıyasla belirgin bir üstünlük ortaya koydu. Bu performans, uluslararası kullanıcıların ilgisini önemli ölçüde artırdı.

AVRUPA'DA DA TAM NOT ALDI

Saha performansıyla adından söz ettiren BORAN, 2025 yılında ilk kez bir Avrupa ülkesine ihraç edilerek Kuzey Makedonya'da da başarıyla test edildi. Avrupa sahasında elde edilen olumlu geri bildirimler, sistemin küresel pazardaki iddiasını daha da güçlendirdi.

DÜNYANIN EN HAFİF OBÜSLERİNDEN BİRİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan BORAN, 1.775 kilogram ağırlığıyla dünyanın en hafif obüslerinden biri olma özelliğini taşıyor. Sikorsky S-70 ve Chinook helikopterlerle havadan, ağır yük taşıma kapasiteli araçlarla karadan kolaylıkla sevk edilebilen sistem, 1 dakikadan kısa sürede atışa hazır hale geliyor. Teker üzerinde atış yapabilme kabiliyetiyle de sahada büyük avantaj sağlıyor. GPS destekli Atış Kontrol Sistemi, panoramik dürbün, hızlı mevzilenme ve yüksek hareket kabiliyeti sayesinde BORAN; klasik sistemlere göre daha esnek, hızlı ve etkili bir çözüm sunuyor. İç güvenlik ve hava destekli operasyonlarda başarıyla kullanılan obüs, komando tugayları için de özel olarak tasarlandı.

BORAN'A KÜRESEL İLGİ ARTIYOR

TSK envanterine giriş, Bangladeş'e yapılan tarihî ihracat, Malezya'daki üstün performans ve Kuzey Makedonya'ya gerçekleştirilen Avrupa teslimatıyla BORAN; Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı mühendislik seviyesi ve ihracat gücünün somut bir göstergesi oldu. Yüksek ihracat potansiyeliyle dikkat çeken BORAN obüsü, başta Asya ve Avrupa olmak üzere farklı kıtalardan birçok ülkenin radarında yer almayı sürdürüyor.