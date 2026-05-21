MKE, EFES 2026 Tatbikatında yerli ve milli savunma gücünü gösterdi

Açıklamada, tatbikat boyunca piyade ve keskin nişancı tüfeklerinden mühimmat sistemlerine, havan ve obüslerden ağır silahlara kadar birçok kritik sistemin aktif olarak kullanıldığı belirtildi. MKE üretimi silah ve mühimmatların, kahraman Mehmetçiğin sahadaki en önemli gücü olduğu vurgulandı.

Tatbikatta ayrıca MKE tarafından geliştirilen uçak bombaları ile helikopter ve SİHA mühimmatlarının hedefleri tam isabetle vurduğu ifade edildi. Yüzlerce patlayıcı ve piroteknik ürünün de tatbikatın dinamizmini ve operasyonel gücünü sahaya taşıdığı kaydedildi.

MKE açıklamasında, yalnızca kendi markalı ürünleriyle değil, milli savunma sanayii ekosisteminde yer alan pek çok platform ve sistemde de "Milli Güç" anlayışıyla katkı sunduklarının altı çizildi. İleri mühendislik, entegre üretim altyapısı ve yüksek teknoloji kabiliyetleriyle EFES 2026'da güçlü bir şekilde yer aldıklarını belirten kurum yetkilileri, Türk savunma sanayiinin ulaştığı seviyeyi hem milletle hem de uluslararası delegasyonlarla paylaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. 1453'ten gelen köklü mirasına vurgu yapan MKE, "Tam Bağımsız Türkiye" vizyonuyla Türk ordusunun her koşulda en büyük destekçisi olmaya ve geleceğin savunma teknolojilerini üretmeye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

