MKE, EFES 2026’nın vurucu gücü oldu

Tatbikatta MKE tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, BORAN Hafif Çekili Obüsü, FIRTINA Obüsü silah sistemi, 35 mm Silah Sistemi, uçak bombaları, piyade tüfekleri, keskin nişancı tüfekleri ve farklı kalibrelerdeki mühimmatlar aktif olarak kullanıldı. Özellikle Çelik Kubbe'nin önemli unsurları arasında gösterilen 35 mm Silah Sistemi, sahadaki etkin performansıyla dikkat çekti. Yakın hava savunmasından uzun menzilli ateş desteğine, tank silah sistemlerinden hava mühimmatlarına kadar geniş bir yelpazede görev yapan MKE ürünleri, EFES 2026'nın farklı aşamalarında Türk ordusunun vurucu kabiliyetine güç kattı.

MKE'nin üretim kapasitesi ise dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. 5.56 mm piyade fişeğinden 155 mm obüs mühimmatına, tank mühimmatlarından roket harp başlıklarına, uçak bombalarından havan mühimmatlarına kadar geniş bir üretim ağına sahip olan kuruluş, EFES 2026'nın hem silah sistemleri hem de mühimmat tarafında ana güç unsurlarından biri olarak öne çıktı. Asırlık üretim tecrübesini ileri teknolojiyle buluşturan MKE, yerli ve millî savunma sistemleriyle Türkiye'nin savunma sanayiindeki güven kaynağı olmayı sürdürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör