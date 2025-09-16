MKE fabrikası patlaması davasında mütalaa açıklandı

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin görülen davada 6 sanığın, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Şık, alınan bilirkişi raporlarının kurallara uygun olmadığını ve tesisin insan hayatını koruyacak şekilde düzenlendiğinin ifade etti. Şık savunmasında, "Tüm sistemler otomatik. Vanaların çalışması da el değmeksizin uzaktan kumanda odasından yürütülüyor.Şahsıma yapılan suçlamalar afaki suçlamalardır. Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Bir eksiksizlik uygunsuzluk olmadı, yapılan işlem kural dışıydı bunu önleme imkanım yoktu." dedi. Sanık Atasoy da tesisin kamerayla izlendiğini önere sürerek, personelin otomatik sistemi manuel olarak durdurduğunu ifade etti. Atasoy "Rahmetli Mehmet Kutlu'nun bir gün önce yapmadığı bir işi, gün sonu raporunda yapıldı göstermesi ve başkasına tarifle yaptırması kusurlu olduğunu gösterir. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." beyanında bulundu. Sanık Sarı ise bilirkişi raporuna itiraz ettiğini belirterek, "Sistem otomatik bir sistem ve 1986'da yapıldı. Raporda inisiyatif çalışana bırakılmıştır denmiş ama bu sistemin gerektirdiği bir işleyiş. Bu bir inisiyatif bırakma değil, sistemin işleyiş biçimi. Usta kendi yapması gereken şeyi başkasına yaptırarak işlemi gerçekleştiriyor. Vanalar yanlış sırayla açılıyor ve patlama gerçekleşiyor. Beraatımı talep ediyorum." dedi. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek mahkemeden beraatlerini talep etti. Söz alan taraf avukatları mevcut bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, mahkemeden yeni bilirkişi raporu alınmasını talebinde bulundu.

5 SANIK HAKKINDA 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar Zafer Sarı, Oktay Armağan, Ahmet Atasoy, Durdu Uğur Şık ve Aynur Karabaş'ı tali kusurlu bularak 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını, sanık Kuntay Karabacak'ın ise kusurlu olmadığının anlaşılmasıyla birlikte beraatını talep etti. Söz alan sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma için mahkemeden ek süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmak için taraflara ek süre verilmesine karar verdi. Duruşma 2 Aralık'a ertelendi.