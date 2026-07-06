MKE NATO Zirvesi’nde yerli silah sistemlerini tanıtacak

Türkiye'nin en köklü savunma sanayii kuruluşu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana tedarikçisi olan MKE, 36. NATO Zirvesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ileri teknoloji savunma sistemleriyle uluslararası arenada gövde gösterisi yapacak.

7 Temmuz akşamı T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ev sahipliğinde TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilecek programda, MKE mühendislerinin geliştirdiği ve önemli bölümü Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde aktif olarak kullanılan silah sistemleri NATO heyetleri ile üst düzey diplomatik misyonlar tanıtılacak. Programda MKE, güçlü üretim altyapısını, mühendislik kabiliyetini ve savunma sanayiindeki ihracat potansiyelini sergileyerek NATO üyesi ülkelerle yeni iş birliklerinin kapısını aralamayı hedefliyor.

TOLGA DİKKAT ÇEKECEK

Zirvede en fazla ilgi görmesi beklenen sistemlerden biri, MKE tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi olacak. Kamikaze İHA'lar, dronlar, seyir füzeleri ve asimetrik hava tehditlerine karşı geliştirilen sistem; radar, elektro-optik sensörler, jammer, lazer silahı ve farklı kalibrelerde anti-dron mühimmatlarıyla çok katmanlı hava savunması sağlıyor.

URAN, PİRANA VE MMT SAHNEDE

MKE, NATO heyetlerine ayrıca 105 mm URAN Araç Üstü Obüs, PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı ve Türkiye'nin ilk piyade tipi *Modern Makineli Tüfeği (MMT-76)*ni de tanıtacak.

Dakikada 12 atış yapabilen ve 18 kilometre menzile ulaşan URAN, "vur-yer değiştir" konseptine uygun yapısıyla öne çıkarken; sürü konseptiyle görev yapabilen PİRANA, düşük radar izi ve yüksek hız kabiliyetiyle dikkat çekiyor. NATO standartlarında geliştirilen MMT-76 ise hafif yapısı, yüksek dayanıklılığı ve dakikada 750 fişek atış kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

MİLLÎ TÜFEKLER VE MÜHİMMATLAR DA SERGİLENECEK

Program kapsamında MKE'nin yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan MPT-76 ve MPT-55 milli piyade tüfekleri ile 105 mm ve 155 mm topçu mühimmatları, MK Serisi uçak bombaları ve NEB nüfuz edici bombaları da uluslararası katılımcılara tanıtılacak.

MKE'nin NATO Zirvesi'nde gerçekleştireceği bu kapsamlı tanıtımın, Türkiye'nin savunma sanayiindeki mühendislik gücünü ve ihracat kapasitesini bir kez daha uluslararası kamuoyunun gündemine taşıması bekleniyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör