MKE TOLGA ilk ihracatını Katar’a yapıyor

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Doha'da, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla imzalanan kapsamlı iş birliği protokolünün ardından, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliği yeni bir aşamaya taşındı. Taraflar, ortak projelerin kurumsal, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir yapıya kavuşturulması amacıyla "Ortak Girişim (Joint Venture)" kurulması konusunda mutabakata vardı.

Bu doğrultuda, MKE ile Katar merkezli Barzan Holding arasında Ortak Girişim kurulmasına yönelik Mutabakat Zaptı, 19 Ocak 2026 tarihinde Doha'da düzenlenen DIMDEX Fuarı'nda imzalandı. İmza töreni; Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani'nin refakatinde gerçekleştirildi. Anlaşmaya, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Barzan Holding CEO'su Mohammed Al Sadah imza attı.

ÜÇ KRİTİK BAŞLIKTA MUTABAKAT

İmzalanan mutabakat zaptı kapsamında; MKE ve Barzan Holding ortaklığında Katar'da ortak bir şirket kurulması, Bu ortaklık aracılığıyla Katar'a patlayıcı üretim kabiliyeti kazandırılması, MKE'nin yüksek teknoloji ürünü TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin Katar'a satışı konularında anlaşmaya varıldı.

MKE TOLGA KATAR ORDUSU ENVANTERİNE GİRİYOR

MKE mühendisleri tarafından "Etkili – Basit – Ucuz" yaklaşımıyla geliştirilen MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, tanıtıldığı ilk günden itibaren ulusal ve uluslararası alanda büyük ilgi görmüştü. Mini ve mikro İHA'lar, taktik dronlar, akıllı mühimmatlar ve seyir füzelerine karşı yerli imkânlarla geliştirilen sistem, ilk ihracat başarısını Katar ile yakaladı.

Satış sürecinin tamamlanmasının ardından MKE TOLGA, Türkiye'nin stratejik ortağı Katar Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil olacak. Radar, jammer ve silah sistemlerini bünyesinde barındıran TOLGA; rafineriler, havalimanları, askeri üsler, yerleşkeler ve limanlar gibi kritik tesislerin korunmasında görev alacak. Ayrıca kara birliklerinin korunması, hareketli konvoy güvenliği ve deniz platformlarının savunmasında da etkin rol üstlenecek. Sistem için özel olarak geliştirilen anti-dron mühimmatı, infilak süresi ve mesafesi optimize edilebilen yapısıyla hedef çevresinde metal parçacık bulutu oluşturarak tehdit unsurlarını yüksek başarıyla imha ediyor.