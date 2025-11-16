MKE Tolga yakın hava savunma sistemi ilk atışlı testini başarıyla tamamladı

Test faaliyeti, Millî Savunma Bakanlığı Karapınar Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi'nde; Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere farklı güvenlik birimlerinden temsilcilerin bulunduğu 100'e yakın uzman tarafından sahada takip edildi.

8 SENARYODA HEDEFLER %100 ORANINDA İMHA EDİLDİ

Kara birliklerinin korunması, kritik tesis muhafazası, konvoy güvenliği, üs savunması ve deniz platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen MKE TOLGA, testlerde 8 farklı saldırı senaryosundaki tüm düşman dronlarını yüzde 100 başarıyla etkisiz hale getirdi.

"Soft-kill' senaryosunda; yaklaşık 3 kilometre mesafede tespit edilen hedef dron, mobil radar istasyonuyla belirlenerek jammer sistemiyle karıştırılıp etkisizleştirildi. 'Hard-kill' senaryolarında ise sistemde yer alan iki sabit 12.7 mm, araç üstü döner namlulu 12.7 mm, 20 mm silah sistemleri ve MKE üretimi anti-dron mühimmatıyla hedefler tam isabetle vuruldu.

Optimize edilebilir infilak süresi ve parçacıklı yapısıyla tehdit çevresinde "metal bulut" oluşturan mühimmat;

* 35 mm mühimmatla 3.000 metre,

* 20 mm mühimmatla 1.000 metre,

* 12.7 mm mühimmatla 300 metre menzile kadar etkili angajman imkânı sağlıyor.

MKE: "Sistem Seri Üretime Hazır"

Faaliyetin ardından açıklama yapan MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, uygulanan tüm senaryoların başarıyla sonuçlanmasının önemli bir mühendislik göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Testlerde hedeflerin az sayıda mühimmat kullanılarak bertaraf edilmesi bize büyük bir özgüven kazandırdı. Sistemimizin seri üretim altyapısı hazır. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılayacak hem de uluslararası arenada ciddi bir pazar payına talip olacak kapasitedeyiz."

Keleş ayrıca, Türkiye'nin ilan ettiği 'Çelik Kubbe' hava savunma mimarisinde, 3 bin metre ve altındaki katmanın MKE TOLGA ile tesis edildiğini vurguladı.