“MKE, Türkiye Sanayisinin Lokomotifi”

Kırıkkale Savunma Sanayii Sinerji Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Duman, düzenlediği iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem şirket faaliyetleri hem de savunma sanayisinin Kırıkkale'deki önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

İftar programında konuşan Duman, savunma sanayisinin Türkiye için stratejik bir alan olduğunu vurgulayarak özellikle Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) bu alandaki rolünün tartışılmaz olduğunu söyledi. Duman, "Makine ve Kimya Endüstrisi sadece Kırıkkale'nin değil, ülkemizin sanayi tarihinde önemli bir yapı taşıdır. Dünya çapında tanınan güçlü bir markadan bahsediyoruz. MKE'nin bulunduğu bir şehirde faaliyet göstermek bizim için büyük bir gurur ve sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Şirketlerinin yaklaşık 12 yıldır savunma sanayii alanında faaliyet gösterdiğini belirten Duman, bu süreçte hızlı bir büyüme yakaladıklarını dile getirdi. Devletin savunma sanayisini güçlendirmeye yönelik politikalarının yerli firmalar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Duman, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

"DEVLETİMİZİN BELİRLEDİĞİ HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA İLERLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisinde Türkiye'yi dünyada ilk 10 ülke arasına taşıma hedefinin sektör için yol gösterici olduğunu söyleyen Duman, "Bizler de yerli firmalar olarak bu hedefe katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar tüm çalışmalarımızı yasal ve şeffaf bir şekilde yürüttük" dedi.

"MKE İLE YARIŞMAK DEĞİL, BİRLİKTE GÜÇLENMEK İSTİYORUZ"

Makine ve Kimya Endüstrisi ile rekabet içinde olmanın söz konusu olamayacağını vurgulayan Duman, "MKE Türkiye'nin en büyük kamu kuruluşlarından biridir. Bizim gibi firmalar için önemli bir referans noktasıdır. MKE ile yarışmak gibi bir düşünce olmaz, biz bu kurumun etrafında gelişen bir ekosistemin parçasıyız" diye konuştu. Kırıkkale'nin savunma sanayisinde önemli bir merkez olduğunu belirten Duman, şehirde faaliyet gösteren firmaların hem istihdama hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu ifade etti. Program sonunda basın mensuplarına teşekkür eden Duman, yerel basının Kırıkkale'nin gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.