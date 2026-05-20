MKE’den 7’nci deniz topu teslimatı

MKE, deniz topu alanında Türkiye'ye yönelik uygulanan örtülü ambargoların ardından 2020 yılında başlattığı çalışmalar sonucunda, dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği 76 mm millî deniz topunu kısa sürede geliştirerek seri üretim aşamasına taşıdı.

Yakın ve orta menzilli hedeflere karşı yüksek etkinlik sağlayan DENİZHAN-76; hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor. Dakikada 80 atım yapabilen sistem, yaklaşık 16 kilometre menzile kadar etkili atış imkânı sunuyor.

Düşük radar izine sahip modern tasarımı ve çoklu görev kabiliyetiyle dikkat çeken DENİZHAN-76, yalnızca Türk Deniz Kuvvetleri'nin değil dost ve müttefik ülkelerin de dikkatini çekiyor. Tamamen Türk mühendislerinin imzasını taşıyan sistem, 2025 yılında Endonezya ve hem NATO hem Avrupa Birliği üyesi olan Romanya'ya ihraç edilerek Türkiye'nin savunma sanayiindeki gücünü uluslararası alanda da ortaya koydu.

MKE mühendisleri, DENİZHAN-76'dan elde edilen tecrübeyi daha ileri taşıyarak 127 mm millî deniz topu geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda silah sisteminin en kritik parçalarından biri olan namlunun üretildiği belirtilirken, sistemin geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda geliştirilen projelerin, "Mavi Vatan" doktrininde Türk Deniz Kuvvetleri'nin caydırıcılığını artırması bekleniyor.

