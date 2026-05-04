MKE’den güç gösterisi! Yeni nesil savaş sistemleri dünya vitrinine çıkıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdikten sonra ihracat başarısı elde eden BORAN obüsünden edinilen saha tecrübesi, şimdi "URAN" projesine dönüştü. MKE tarafından geliştirilen 105 mm araç üstü obüs sistemi URAN, ilk kez SAHA 2026'da sergilenecek. 4×4 mobil platform üzerine entegre edilen sistem; süratli konuşlanma, hızlı atış ve yüksek manevra kabiliyetiyle modern savaş konseptine uygun olarak tasarlandı. Dakikada 12 atış yapabilen URAN, 18 kilometre menzile kadar hedefleri etkili şekilde vurabiliyor. Özellikle "vur-yer değiştir" taktiğine uygun yapısıyla dikkat çeken sistemin, topçu birliklerine sahada önemli avantaj sağlaması hedefleniyor.

ATTİLA SAHAYA İNİYOR

MKE'nin geliştirdiği bir diğer dikkat çekici sistem ise 155 mm araç üstü obüs ATTİLA oldu. Güçlü motoru, yüksek hareket kabiliyeti ve kısa sürede mevzilenme özelliğiyle öne çıkan ATTİLA, modern topçu birliklerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. 52 kalibre 155 mm namluya sahip sistem, dakikada 6 atım yapabiliyor. 38 mühimmat taşıma kapasitesi bulunan ATTİLA, entegre elektronik atış kontrol sistemi sayesinde hedeflere hassas angajman sağlayabiliyor. 6×6 taktik araç üzerine kurulan sistem, saatte 85 kilometre hıza ulaşırken 850 kilometre operasyon menzili sunuyor. Atış sonrası süratle yer değiştirebilen ATTİLA'nın, özellikle zorlu coğrafyalarda görev yapan birlikler için önemli bir güç çarpanı olması bekleniyor.

MAYINLI ARAZİLERDE YENİ DÖNEM: ALPAY-2

MKE'nin SAHA 2026'da vitrine çıkaracağı bir diğer stratejik sistem ise "ALPAY-2 Mayınlı Arazilerde Geçit Açma Sistemi" olacak. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ALPAY-2, anti-personel ve anti-tank mayınlarını etkisiz hale getirebiliyor. Yüzde 100 elektrikli motora sahip sistem, insansız olarak da uzaktan kontrol edilebiliyor. 18 ton ağırlığındaki araç, jeneratör desteğiyle 750 kilometre harekât menziline ulaşabiliyor. Taşıdığı özel mühimmat kasetleri sayesinde mayınlı bölgelere roketle patlayıcı göndererek güvenli koridor oluşturabiliyor. Sistem, 10 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğundaki alanı temizleyerek birliklerin güvenli geçişini sağlıyor. 3 kilometre mesafeden uzaktan komuta edilebilen ALPAY-2'nin, dünya genelinde büyük tehdit oluşturan mayınlı araziler için önemli bir çözüm olması ve yüksek ihracat potansiyeli taşıması bekleniyor.

MİLLİ SAVUNMADA YENİ VİTRİN

MKE'nin geliştirdiği yeni nesil sistemler, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı teknolojik seviyeyi bir kez daha gözler önüne sererken, SAHA 2026'nın en dikkat çeken platformları arasında yer almaya hazırlanıyor.