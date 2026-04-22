MKE’den hava kuvvetleri’ne güç katan teslimat!

Son bir hafta içerisinde MKE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine muhtelif adet ve çapta mühimmat ile silah teslimatı yapılırken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine de çok sayıda Nüfuz Edici Bomba (NEB) kazandırıldı.

BETON DELİCİ GÜÇ: NEB SAHADA ETKİLİ

Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen ilk beton delici bomba olma özelliğini taşıyan NEB, sahada Mehmetçiğin en etkili vurucu unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Kırıkkale'de bulunan MKE Mühimmat Fabrikası'nda üretilen mühimmat; sığınak, mağara ve yer altı tesisleri gibi güçlendirilmiş hedeflerin imhası amacıyla tasarlandı. Yaklaşık 2,6 metre uzunluğa ve 900 kilogram ağırlığa sahip olan NEB, yüksek tahrip gücüyle dikkat çekiyor.

ÇİFT AŞAMALI VURUŞ TEKNOLOJİSİ

Ön kısmında beton delici öncü başlık, arka kısmında ise ana infilak başlığı bulunan NEB, ardışık yani çift patlamalı harp başlığı teknolojisine sahip. Bu sistem sayesinde mühimmat, hedefi deldikten sonra içeride maksimum etki oluşturuyor.

SAVAŞ UÇAKLARINDAN NOKTA ATIŞI

F-16 Fighting Falcon ve F-4 Phantom II savaş uçaklarından atılabilen NEB, yüksek hızla hedefe yönelerek hassas vuruş kabiliyeti sunuyor. Beton ve zırh gibi engelleri aşan mühimmat, hedef içerisinde infilak ederek yüksek imha gücü sağlıyor. Ayrıca MK-84 uçak bombalarına entegre edilebilen hassas ve lazer güdüm kitleriyle de kullanılabilen NEB, düşük çarpma açılarında dahi yüksek delme kabiliyetiyle öne çıkıyor.