MKE’den savunmada çifte hamle! Millî Deniz Topu ve KBRN koruyucu sistemler için kritik imzalar atıldı

Açıklamaya göre, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında MKE ile ASFAT arasında, 7, 8, 9 ve 10'uncu gemilerde kullanılmak üzere 4 adet DENİZHAN 76/62 Millî Deniz Topu'nun tedarikine yönelik sözleşme imzalandı.

Tamamen MKE mühendisliğiyle geliştirilen DENİZHAN Millî Deniz Topu'nun, yüksek yerlilik oranı ve ileri üretim kabiliyetiyle dikkat çektiği vurgulandı. Bugüne kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 6 adet teslim edilen sistemin, 2024 yılında Endonezya'ya, 2025 yılında ise Romanya'ya ihraç edilerek uluslararası alanda önemli bir başarıya ulaştığı belirtildi.

MKE'nin gerçekleştirdiği yatırımlar kapsamında 76 mm deniz topu üretim kapasitesinin yüzde 500 artırılmasının hedeflendiği kaydedildi. İmzalanan yeni sözleşmeyle birlikte MKE'nin millî deniz topu alanındaki kabiliyetlerini daha da ileri taşımayı amaçladığı ifade edildi. Öte yandan Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile MKE arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin KBRN tehditlerine karşı korunmasına yönelik muhtelif miktarda koruyucu malzemenin tedarikine ilişkin sözleşme de SAHA 2026 kapsamında imzalandı.

MKE tarafından geliştirilen yerli ve millî KBRN koruyucu ekipmanların; yüksek koruma seviyesi ve zorlu saha koşullarına uyum kabiliyetiyle ön plana çıktığı bildirildi. Sözleşme kapsamında koruyucu kıyafet, gaz maskesi, eldiven ve bot kılıfı tedarik edileceği, sistemlerin farklı görev ihtiyaçlarına uygun modüler yapıda geliştirildiği ifade edildi. MKE'nin KBRN çözümleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü tehdide karşı hazırlık seviyesinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

