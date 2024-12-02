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Giriş Tarihi: 2.12.2024 14:57 Son Güncelleme: 2.12.2024 15:01

MKE’den yerli ve milli gurur: KN12 keskin nişancı tüfeği tanıtıldı!

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yerli ve milli savunma sanayiine kazandırdığı yeni nesil multi-kalibre keskin nişancı tüfeği #KN12’yi resmi sosyal medya hesabından tanıttı. “At. Vur. Övün.” sloganıyla yapılan paylaşımda, üstün özelliklere sahip tüfeğin Türk mühendislerinin emeğiyle üretildiği vurgulandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MKE’den yerli ve milli gurur: KN12 keskin nişancı tüfeği tanıtıldı!

Paylaşımda, KN12'nin üstün isabet kabiliyeti ve kalibre değiştirilebilir yapısıyla modern savaş teknolojisine uygun olarak tasarlandığı belirtildi. MKE'nin yerli üretime verdiği önemin altı çizilerek, tüfeğin Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacağı ifade edildi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü yansıtan bu gelişme, hem yurt içinde hem de uluslararası alanda dikkat çekti. MKE, "Yerli ve milli üretimle gurur duyuyoruz" mesajıyla Türkiye'nin bağımsız savunma gücünü bir kez daha ortaya koydu.

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MKE’den yerli ve milli gurur: KN12 keskin nişancı tüfeği tanıtıldı!
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