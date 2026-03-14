MKE’nin kuruluş tarihi yeniden belirlendi

Açıklamada, MKE'nin faaliyetleri itibarıyla köklerinin İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet Han tarafından kurulan Tophane-i Âmire'ye dayandığı vurgulandı. Osmanlı Devleti döneminde silah ve mühimmat üretiminin merkezi olan Tophane-i Âmire'nin, Türkiye'de savunma sanayiinin kurumsal temellerini oluşturduğu ifade edildi.

MKE'nin asırlara dayanan üretim geleneğinin farklı dönemlerde farklı isim ve unvanlarla sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, söz konusu üretim faaliyetlerinin Tophane-i Âmire, Tophane Müşirliği, İmalât-ı Harbiye ve Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü gibi yapılanmalarla kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.

Şirketin 1950 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi adıyla kurumsal kimliğine kavuştuğu hatırlatılan açıklamada, tarihî bilgi ve belgeler ışığında yürütülen detaylı arşiv incelemelerinde bugüne kadar esas alınan 15 Mart 1950 tarihinin kurumun köklü geçmişini tam olarak yansıtmadığına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, MKE bünyesindeki bazı fabrikaların kuruluş tarihlerinin dahi 1950'den çok daha eskiye dayandığına dikkat çekilerek, tarihî kurumsal bütünlüğün sağlanması amacıyla kuruluş tarihinin Tophane-i Âmire'nin kuruluş tarihi olan 30 Haziran 1453 olarak belirlendiği kaydedildi. Yeni düzenlemeye göre 2026 yılından itibaren 30 Haziran tarihi MKE'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanacak. Bu yıl ise kurumun 573'üncü kuruluş yıl dönümü idrak edilecek.