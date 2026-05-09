MKE’nin lazer silahı göreve hazır: Hava tehditleri artık ışık hızıyla vurulacak

Yeni sistem; akustik tespit sistemi ve ENFAL-17 füzesinin ardından TOLGA'nın hava tehditlerine karşı çok katmanlı savunma kabiliyetini önemli ölçüde artıracak. Tamamen MKE mühendislerinin imzasını taşıyan sistem, özellikle düşük maliyetli ve hızlı reaksiyon gerektiren hedeflere karşı kesintisiz ve hassas angajman yeteneği sunacak.

20 KW GÜCÜNDE LAZER TEKNOLOJİSİ

Yeni nesil lazer silah sistemi, 20 kW (4x5 kW) fiber lazer gücü üreterek hava, kara ve deniz tehditlerine karşı etkili savunma sağlayacak. Sistem; İHA, mini drone ve benzeri tehdit unsurlarını yüksek hassasiyetle takip edip etkisiz hale getirebilecek kapasiteye sahip olacak.

360 derece hareket kabiliyetiyle geliştirilen sistem, lineer motor teknolojisi sayesinde hedefleri maksimum hız ve hassasiyetle izleyebiliyor. Elektrik enerjisini doğrudan harekete dönüştüren bu teknoloji sayesinde tehditlere karşı çok daha hızlı reaksiyon veriliyor.

ÜÇ AŞAMALI ETKİSİZ HALE GETİRME SİSTEMİ

MKE'nin lazer silah sistemi, tehditlere karşı üç farklı görev icra edecek. Sistem, 4 bin 500 ile 2 bin 500 metre aralığında hedefin kamerasını etkisiz hale getirerek geçici körlük yani "kamaştırma" uygulayacak.

2 bin 500 ile bin 500 metre arasında ise kalıcı körlük oluşturacak "karartma" özelliği devreye girecek. Bin 500 metreden 100 metreye kadar yaklaşan tehditlerde ise lazer sistemi doğrudan hedefin gövdesinde tahribat oluşturarak imha gerçekleştirecek.

SAVUNMA SANAYİSİNDE KRİTİK EŞİK

MKE'nin geliştirdiği lazer silah sistemi, Türkiye'nin yakın hava savunmasında yeni bir dönemin kapısını aralarken, özellikle drone tehditlerine karşı düşük maliyetli ve yüksek etkinlik sağlayan yerli çözümler arasında dikkat çekiyor.