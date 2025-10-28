MLKP’ye İstanbul merkezli operasyon: 21 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada , Etkin Pişmanlık Hükümleri kapsamında alınan ifadelerde isimleri geçen 33 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 7'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kalan 24 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul başta olmak üzere Antalya, İzmir ve Sivas illerinde toplam 25 adrese yönelik olarak sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

TÜFEK VE UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda ise; tabanca, şarjör, fişek, pompalı tüfek, av tüfeği fişeği, uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firar durumda bulunan 3 şüpheli için yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.