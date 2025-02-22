Mobilya atölyesinde korkutan yangın: Çatıda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Korkutan yangın, akşam saat 23.45 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'taki 4 katlı binada bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki iki binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yoğun dumandan etkilenerek binanın çatısına çıkan 6 kişi burada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başlarken, mahsur kalan kişileri merdivenli araç ile kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta tedavileri yapılan 6 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Çok sayıda itfaiye ekibinin, binanın farklı cephelerinden müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangın sonrası mobilya atölyesi kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.