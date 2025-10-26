Mobilya bakmaya gitmişlerdi: 3 yaşındaki Furkan yüksekten düşüp öldü

Şehitkamil ilçesinin 8 Şubat mahallesi 82094 nolu cadde üzerinde meydana gelen olayda, mobilya mağazasına giden Tuncer ailesi, bir süre sonra 3 yaşındaki çocukları Furkan'ın yanlarında olmadığını gördü. Aile çocuğu aramaya başlarken Furkan'ın 3. kattan düştüğü haberiyle yıkıldı. Ambulansla babasının çalıştığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Belkız mahallesi 08009 nolu sokak Emrah konutlarında meydana gelen olayda ise 1,5 yaşındaki Baran Yener, evlerinin balkonundan düştü. Yener, evlerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Entübe olarak yoğun bakım ünitesine konulan Baran Yener, yaşam mücadelesi veriyor.