Haberler Yaşam Haberleri Mobilya dükkanını ve minibüsü ateşe verdi: O kadın tutuklandı!
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadın, cadde üzerinde bulunan mobilya dükkanını ve park halinde olan bir minibüsü yaktıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yapılan çalışmalar sonucu 39 yaşındaki kadın kıskıvrak yakalanırken, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Tevfik Çatar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi, cadde üzerinde bulunan mobilya dükkanı ve aynı cadde üzerinde park halinde bulunan minibüsü yaktıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, iş yeri ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Ekipler, yürütülen çalışmalar neticesinde kundaklama eylemini gerçekleştiren şüphelinin İ.D. (39) isimli kadın olduğunu belirledi.

Şüpheli, kısa süre içerisinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheli İ.D. işlemlerinin ardından jandarma ekipleri tarafından bugün öğle saatlerinde Alanya Adliyesi'ne çıkarıldı. Adliyedeki işlemlerinin ardından İ.D. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

