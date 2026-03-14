Giriş Tarihi: 14.03.2026 15:02 Son Güncelleme: 14.03.2026 15:03

SON DAKİKA… İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan nasıl öldü? SABAH detaylara ulaştı: Önce bileklerini kesti sonra kendini asmış!

SON DAKİKA… İstanbul Kağıthane’de İşte Benim Stilim yarışmacısı 27 yaşındaki Ayşegül Eraslan’ın yaşadığı evde cansız bedenine ulaşıldı. Ayşegül Eraslan'ın canına kıymasan dakikalar önce sosyal medya hesabından “Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı” yazılı not paylaştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Eraslan’ın ölümüyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Genç kadının önce bileklerini kestiği ardından iki katlı evinin orta merdivenlerinden bağladığı ip ile kendini asarak hayatına son verdiği anlaşıldı. İşte detaylar

Yunus Emre KAVAK
Olay, önceki gece saat 00.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'dan veda mesajları aldığını öne süren yakın arkadaşı polise haber verdi. içeriye girdiklerinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz şekilde olduğunu görüldü.

'BEN ÇOK İYİ BİR İNSANDIM'

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının evde yaptığı inceleme sonrasında Ayşegül Eraslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'pPaylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı not paylaştığı ortaya çıktı.

'ÇOK ŞİDDETLE BÜYÜDÜM'

Eraslan'ın başka bir paylaşımında ise 'Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok' yazılı notu paylaştığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Öte yandan Ayşegül Eraslan'ın televizyondaki bir moda programıyla tanındığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ BİR DURUM OLMADIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde polis ekiplerinin genç kızı kendisini asarak intihar ettiğini belirledi. Olayla ilgili şüpheli bir durum olmadığı öne sürülürken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Genç kızın önce bileklerini kestiği ardından iki katlı evinin orta merdivenlerinden bağladığı ip ile kendini asarak hayatına son verdiği öne sürüldü. Ölmeden dakikalar önce kız kardeşine ve yakın arkadaşına veda mesajı attığı o arkadaşının Ayşegül kendisine zarar verecek diye ihbarda bulunduğu öğrenildi.

YALAN BİLGİ YAYMAKTAN İŞLEM YAPILACAK

Konuyla ilgili farklı iddialarda bulunan genç kızın arkadaşı Semih P. Hakkında da polis ekiplerinin yalan bilgi yaymaktan işlem yapacağı öğrenildi.

