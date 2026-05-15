Modem ücreti yalanıyla milyonluk vurgun: 41 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, telekom ve internet alanında faaliyet gösteren, ağırlıklı olarak çağrı merkezi hizmeti veren ve herhangi bir resmi bayilik ilişkisi bulunmayan şirketlere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRDİLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yasa dışı "panel" sistemleri üzerinden vatandaşlara ait kişisel verilere ulaştıkları belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda vatandaşları 0850'li numaralar üzerinden arayan şüphelilerin, "Telekom/İnternet altyapınız değişecek" bahanesiyle modem ücreti adı altında dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

32 MİLYON TL'Yİ AŞAN HAKSIZ KAZANÇ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin bu yöntemle toplam 32.168.086,25 TL işlem hacminde maddi menfaat elde ettiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda 15 Mayıs 2026 tarihinde Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon kapsamında Ankara'da 38, Bursa'da 1, Elazığ'da 1, İstanbul'da 1, Kırıkkale'de 1, Kırşehir'de 1, Tekirdağ'da 2 ve Trabzon'da 1 olmak üzere toplam 46 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.

41 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Firari durumda bulunan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör