Modemde Sadece Power Işığı Yanıyor, Ne Yapmalıyım? Modemde Neden Sadece Power Işığı Yanar?

İnternet bağlantısında bir sorun olduğunda veya bağlantı sağlanamadığında genellikle ilk olarak modem kontrol edilir. Modemin ışıkları durum hakkında bilgi verebilir. Eğer sadece power ışığı yanıyorsa bu durum modemin çalıştığı fakat internet bağlantısının olmadığı anlamına gelir. Bu gibi sorunlar genellikle kısa bir süre içinde çözülebilir. Yine de internette sıklıkla modemde sadece power ışığı yanıyor, ne yapmalıyım ve modemde neden sadece power ışığı yanar gibi sorular aranmaktadır.

Modemde Sadece Power Işığı Yanıyor, Ne Yapmalıyım?

Modemde sadece power ışığının yanması modemin çalıştığı fakat internet bağlantısının olmadığı anlamına gelir. Bu gibi durumlarda aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

İlk olarak modemi kapatıp 10 saniye kadar bekleyip tekrar açabilirsiniz.

DSL/ kablo bağlantılarını kontrol edebilirsiniz çünkü kablolar yerinden oynamış olabilir.

Modemi farklı bir prize ya da kabloya bağlamayı deneyebilirsiniz.

Farklı bir cihazla modem arayüzüne girmeye çalışabilirsiniz.

Işıkların sırasını öğrenmek için model numarasını Google'a yazmayı deneyebilirsiniz.

Modemde Neden Sadece Power Işığı Yanar?

Modemde sadece power ışığının yanmasının olası bazı nedenleri vardır. Bunlar: