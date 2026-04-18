Modern çobanlar mezun oldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan eğitim programı başarıyla tamamlandı. Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara katılan 19'u kadın 47 kişi eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, göreve başlamasının ardından ilçede küçükbaş hayvancılığın sınırlı da olsa önemli bir potansiyel taşıdığını tespit ettiklerini belirtti. Bu alanda üretimin güçlendirilmesi amacıyla çobanlara yönelik eğitim ve sertifikasyon sürecini başlattıklarını ifade eden Boğatimur, yapılan çağrıya 50 kişinin başvurduğunu söyledi. Boğatimur, "Gündüz sahada çalışmalarımızı sürdürdük, akşam saatlerinde ise eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Çobanlarımızın yoğun iş temposuna rağmen gösterdikleri özveri bizi çok mutlu etti" dedi. Kursiyerlerden Mehmet Altuntaş, "Geleneksel yöntemlerin yanında bilimsel yaklaşımın da şart olduğunu öğrendim" dedi. Süleyman Demirel Üniversitesi Lojistik Bölümü mezunu olduğunu aktaran Altuntaş, beyaz yaka çalışmayı bıraktığını ve fotoğrafçılık yaptığını dile getirdi. Ailesinin geçmişte çobanlık yaptığını da belirten Altuntaş, küçük adımlarla yeniden hayvancılığa dönmeyi planladığını vurgulayarak, "Kendi işimi yapmanın en özgür yolu çobanlık. Bu alanda bilinçli ve planlı ilerlemek istiyorum" diye konuştu. Kursiyerlerden Ayşe Er, yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek Aksu'da kendi çiftliğinde küçükbaş üretim yaptığını söyledi. Er bin 200'e yakın koyun ve keçisi bulunduğunu ifade etti.

