Modern zaman dervişi: Ömer Tuğrul İnançer

76 yıllık ömrüne, birçok vasıf sığdıran ve ruh hamurumuzu yoğuran önemli isimlerden biri olan Ömer Tuğrul İnançer Hoca'nın ebediyete irtihalinin üzerinden 2 yıl geçse de sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını koruyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu kurucusu, mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer, donanımlı kişiliğiyle bir nesle istikamet çizdi.

DONANIMLI BİR KİŞİLİK

Bursa'da 1946 yılında dünyaya gelen Ömer Tuğrul İnançer hoca İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesini bitirdi. Türk kültürü ve sanatı ile ilgili pek çok çalışmaya imza atan, eğitimi sırasında özel olarak müzik dersleri alan İnançer, yaklaşık 20 yıl muhtelif şirketlerde müşavir-avukatlık yaptı. İnançer, 1991'de kurucusu olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nda sanatçı-müdür olarak çalışmaya başladı, Haziran 2011'de emekli oldu.

TASAVVUF EHLİ BİR

İSİM Tasavvuf konusunda konferanslar veren ve seminerlere katılan İnançer'in çeşitli makaleleri, röportajları ve yayınlanan 8 kitabı bulunuyor. Türk düşünce hayatına ve irfan dünyamıza önemli katkılarda bulunan İnançer hoca, tarihimizde önemli bir yeri kapsayan tekke kültürünün de son temsilcilerindendi.

KÜLTÜR İŞÇİSİ, MEDENİYET SAVUNUCUSU

"Ölüm dert değil vuslattır" diyen gönüllere dokunmanın ve hakkı ifade edebilmenin derdini ömrü boyunca yaşadı. Medeniyetimizin yeniden inşaasına ömrünü vakfeden İnançer hoca, yöneticisi olduğu Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nda, birçok önemli çalışmaya da imza attı. Tam bir peygamber aşığı olan İnançer hoca, 76 yaşında ruhunu rahmana teslim etti. İnançer hocanın cenaze namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saf tutmuştu.