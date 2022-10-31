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Giriş Tarihi: 31.10.2022 16:41 Son Güncelleme: 31.10.2022 16:41

Moğolistan’dan Ne Alınır? Moğolistan’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Moğolistan’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Moğolistan’dan ne alınır ve Moğolistan’da ucuz olan şeyler neler sorusu, Moğolistan’a gidecek olan bireylerin gitmeden önce yanıtını aradığı sorulardan bir tanesidir. Çünkü gidilen ülkenin ürünlerini almak biriktirilen güzel anıların olmasına yardımcı olur. Hem anı toplamak hem de çevresindekilere hediye getirmek isteyen bireyler “Moğolistan’ın neyi meşhur, Moğolistan’dan hediye olarak ne getirilir?” sorularının yanıtını bilmek ister. İşte bu soruların yanıtları…

Moğolistan’dan Ne Alınır? Moğolistan’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Moğolistan’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Moğolistan'dan ne alınır sorusunun yanıtı, Moğolistan kültürünü evlerine taşımak isteyenlere yardımcı olur. Moğolistan'da ucuz olan ürünler arasında Moğolistan'ın geleneksel ürünleri bulunur. Moğolistan'dan dönecek ya da henüz gitmemiş bireylerin "Moğolistan'dan ne alınır" sorusunun endişesine kapılmasına hiç gerek yoktur. Çünkü bu yazımızda sizler için "Moğolistan'dan ne alınır? Moğolistan'da ucuz olan şeyler neler? Moğolistan'dan hediye olarak ne getirilir?" soruların yanıtlarını derledik.

Moğolistan'dan Ne Alınır?

Doğu ve Orta Asya'nın en köklü ülkelerinden birisi Moğolistandır. Buraya ziyarete gidenlerin satın alabilecekleri pek çok güzel eşya bulunur. Ülkenin geleneksel ya da günlük yaşantısını yansıtan eşyalar güzel anılar biriktirmeye yardımcı olur. Alınabilecek eşyalar arasında; Morin khurr yani at kılından yapılmış olan geleneksel bir çalgı, geleneksel Moğol şapkaları, keçe terlikler ve savaşçı tarihleri nedeniyle oklar başta gelmektedir. Bunlara ek olarak antika ürünleri manzara resimleri, kıyafetler ve el emeği ürünler de alınabilir.

Moğolistan'dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Moğolistan'a gidildiğinde pek çok hediye alternatifi insanın karşısına çıkar. Ancak özellikle antikacılar ve doğal sabun satanlar dikkat çeker. Hediye olarak alınabilecek ürünler şu şekildedir:

  • Antika ürünler: Moğolistan'da antika satan pek çok dükkan bulunur. Buranın meşhur hediyeliklerinden bir tanesi antika ürünler olarak karşımıza çıkar.
  • Doğal sabunlar: Doğal sabunlar Moğolistan halkının el emeği ile yapıp sattığı ürünlerdir ve bu ürünler turistler tarafından sıkça alınan hediyelik ürünler arasındadır.
  • Manzara resimleri: Moğolistan, manzara bakımından oldukça zengindir bu nedenle gördüğünüz güzel manzara resimlerinden yakınlarınıza hediyelik alabilirsiniz.
  • Kaşmir kumaştan kıyafetler: Kaşmir kumaş hem dokusu hem de duruşu ile oldukça iyi ve kaliteli bir hediye olacaktır.
  • Deve yünü battaniyeler: Deve yünü, Moğolistanda hava şartları nedeniyle sıkça kullanılır. Bu nedenle deve yünü ürünleri oldukça ünlüdür.
  • Halılar: Moğolistan dokumacılıkta oldukça ünlenmiş bir ülkedir. Bu nedenle halı oldukça güzel bir hediye olacaktır.
  • El yapımı yöresel ürünler: Her ülkenin olduğu gibi Moğolistan'ın da el yapımı ürünleri güzel hediyelikler arasında yerini alır.

Moğolistan'da Ucuz Olan Şeyler Neler?

Moğolistanda her ürünün ortalama fiyatı Türkiye'nin para birimine göre daha yüksek olarak karşımıza çıkar. Moğolistan'da yapılan herhangi bir alışveriş Türkiye'de yapılan alışverişten ortalama 1.26 kat daha pahalıdır. Bu nedenle Moğolistan'da ucuz olan şeyler genellikle yalnızca Moğolistan'da bulabileceğimiz geleneksel ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır.

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Moğolistan’dan Ne Alınır? Moğolistan’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Moğolistan’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?
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