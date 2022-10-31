Moğolistan'dan ne alınır sorusunun yanıtı, Moğolistan kültürünü evlerine taşımak isteyenlere yardımcı olur. Moğolistan'da ucuz olan ürünler arasında Moğolistan'ın geleneksel ürünleri bulunur. Moğolistan'dan dönecek ya da henüz gitmemiş bireylerin "Moğolistan'dan ne alınır" sorusunun endişesine kapılmasına hiç gerek yoktur. Çünkü bu yazımızda sizler için "Moğolistan'dan ne alınır? Moğolistan'da ucuz olan şeyler neler? Moğolistan'dan hediye olarak ne getirilir?" soruların yanıtlarını derledik.
Doğu ve Orta Asya'nın en köklü ülkelerinden birisi Moğolistandır. Buraya ziyarete gidenlerin satın alabilecekleri pek çok güzel eşya bulunur. Ülkenin geleneksel ya da günlük yaşantısını yansıtan eşyalar güzel anılar biriktirmeye yardımcı olur. Alınabilecek eşyalar arasında; Morin khurr yani at kılından yapılmış olan geleneksel bir çalgı, geleneksel Moğol şapkaları, keçe terlikler ve savaşçı tarihleri nedeniyle oklar başta gelmektedir. Bunlara ek olarak antika ürünleri manzara resimleri, kıyafetler ve el emeği ürünler de alınabilir.
Moğolistan'a gidildiğinde pek çok hediye alternatifi insanın karşısına çıkar. Ancak özellikle antikacılar ve doğal sabun satanlar dikkat çeker. Hediye olarak alınabilecek ürünler şu şekildedir:
Moğolistanda her ürünün ortalama fiyatı Türkiye'nin para birimine göre daha yüksek olarak karşımıza çıkar. Moğolistan'da yapılan herhangi bir alışveriş Türkiye'de yapılan alışverişten ortalama 1.26 kat daha pahalıdır. Bu nedenle Moğolistan'da ucuz olan şeyler genellikle yalnızca Moğolistan'da bulabileceğimiz geleneksel ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır.