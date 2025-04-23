Mol Gebelik Nedir? Mol Gebelik (Üzüm Gebeliği) Olduğu Nasıl Anlaşılır, Ne Zaman Belli Olur?

Gebelik döneminde kadınlar farklı durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Nadir de olsa karşılaşabilecekleri durumlardan birisi mol gebelik türüdür. Üzüm gebelik olarak da bilinen bu hamilelik döneminde kadınlar normal gebelik yaşadığını düşünse de birtakım anormallikler görülür. Bu durumun anlaşılması için düzenli kontrol önemlidir. Aynı zamanda mol gebelik nedir, olduğu nasıl anlaşılır ve ne zaman belli olur konularına önem verilmelidir.

Mol Gebelik Nedir?

Mol gebelik kişinin normal şekilde hamile kalması ancak gebeliğin genetik sorunlar nedeniyle gelişme göstermediği hamilelik türüdür. Halk arasında üzüm gebelik olarak da bilinmektedir. Parsiyel Mol, Komplet Mol gibi farklı türlerinden bahsetmek mümkündür. Çok daha basit bir açıklama yapılması gerekir ise rahim içerisinde bebek yerine tümör oluşmasıdır.

Plasentaya dönüşmesi gereken döllenmiş yumurtanın çevresindeki doku bu gebelik türünde asma şeklindedir. Bu kitleler de %10-20 oranlarında kanserojen riski içerebilmektedir. Ancak bazılarının iyi huylu olduğunu söylemek mümkündür. İnsanlarda hücreler genel olarak 23 çift kromozomdan meydana gelir. Her çift kromozomun biri babadan biri de anneden gelmektedir. Mol gebelikte ise birkaç sperm yumurtayı döller.

Daha sonra ise genetik özellikler gösteren tüm kromozomlar babadan aktarılır. Bu şekilde anneden gelen kromozom kaybolur ve işlevini yerine getirmez. Bu şekilde kısmi olarak üzüm gebeliğinde annenin kromozomları yer alır. Fakat baba iki takım kromozom aktarmış olur. Bu şekilde de embriyo 46 olması gerekirken 69 kromozom sayısına ulaşır. Bu da iki sperm bir yumurtayı döllemesi ile ortaya çıkan bir durumdur.

Mol Gebelik (Üzüm Gebeliği) Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Mol gebelik genel olarak iki farklı şekilde görülmektedir. Birisi komplet diğeri ise parsiyel gebeliktir. Komplet mol gebelik türünde yumurtanın hücresinin içerisinde iki sperm girer. Bu şekilde yumurtanın kendi genetik bilgisi yok olur. Böyle bir gebelik türünde ise embriyo 46 tane kromozomdan meydana gelir. Parsiyel mol gebelikte ise embriyo 69 kromozom sayısına ulaşır. Bu şekilde fetüse ait olan yapılar oluşmaya başlasa dahi yaşaması için yeterli olmaz. Mol gebelik belirtileri ise şunlardır:

İlk üç ay boyunca vajinal kanama meydana gelir.

Kusma ve şiddetli mide bulantıları görülür.

Pelvik ağrılar yoğundur.

Rahmin gebelik döneminde ise olması gerekenden daha büyük olduğu görülür.

Yüksek tansiyon görülebilir.

Yumurtalık kistleri oluşabilir.

Kansızlık durumu meydana gelebilir.

Hipertiroidi görülebilir.

Mol Gebelik Ne Zaman Belli Olur?

Bu gebelik türünü yaşayan bazı hamile kadınlar hiçbir şikayet hissetmeyebilir. Genelde ultrason kontrolleri sırasında görülebilecek bir durumdur. Hatta çok zaman ultrasonda da anlaşılmayabilir. Bebek anne karnında ölümünden sonra kürtaj yapılır. Daha sonra patoloji testi sonrasında teşhis konabilir. Ancak 5. ya da 6. Haftalarda belirtiler vermeye de başlayabilir. Bu belirtileri yaşayan hamile kadınların uzman doktora başvurması önemlidir.