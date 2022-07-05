Fenerbahçe’nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Mol Vidi nerenin takımı, hangi ülkenin? Mol Vidi hangi ligde oynuyor?

MOL VİDİ NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKENİN?

Diğer ismi Fehervac FC olan takımın eski ismi Videioton FC'dir. Macar kulübüdür. Székesfehérvár'da kuruldu. Macaristan en üst ligini sadece bir defa kazandı. En büyük başarıları 1984 – 1985 sezonunda UEFA Kupası'nda final oynamasıdır. Finalde Real Madrid'e elenip ikinci oldu.

Kulübün renkleri mavi ve kırmızıdır. 1967'den beri Sostoi Stadı'nda maçlarını oynamaktadır. MOL Gaz'ın sponsorluğundan sonra ismi MOL Vidi FC olmuştur. İki defa Macaristan ulusal kupasını kazanmışlardır. Mol Vidi'nin iki defa UEFA Avrupa Ligi'ne kalmışlığı bulunuyor. Macaristan cumhurbaşkanı Viktor Orban, Mol Vidi taraftarıdır.