Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe’nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Mol Vidi nerenin takımı, hangi ülkenin? Mol Vidi hangi ligde oynuyor?
Giriş Tarihi: 5.7.2022 14:48 Son Güncelleme: 5.7.2022 14:49

Fenerbahçe’nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Mol Vidi nerenin takımı, hangi ülkenin? Mol Vidi hangi ligde oynuyor?

Fenerbahçe’nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Mol Vidi nerenin takımı, hangi ülkenin? Mol Vidi hangi ligde oynuyor?

Fenerbahçe ile Mol Vidi bugün saat 19.30’da hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe, beşinci hazırlık maçını Mol Vidi ile yapacak. Bu maç, Fenerbahçe’nin Jorge Jesus yönetimindeki beşinci maçı olacak. Peki, Mol Vidi nerenin takımı, hangi ülkenin? İşte detaylar…

Fenerbahçe bugün Mol Vidi ile karşı karşıya gelecek. Saat 19,30'da iki ekip hazırlık maçı yapacak. Rakip, Avrupa Ligi ön elemesi için erkenden hazırlık kampına başladı. Fenerbahçe, hazırlık sezonunun beşinci maçına çıkacak. Fenerbahçe de Jorge Jesus ile maçlarına devam ediyor. Peki, Mol Vidi nerenin takımı, hangi ülkenin? İşte detaylar…

MOL VİDİ NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKENİN?

Diğer ismi Fehervac FC olan takımın eski ismi Videioton FC'dir. Macar kulübüdür. Székesfehérvár'da kuruldu. Macaristan en üst ligini sadece bir defa kazandı. En büyük başarıları 1984 – 1985 sezonunda UEFA Kupası'nda final oynamasıdır. Finalde Real Madrid'e elenip ikinci oldu.

Kulübün renkleri mavi ve kırmızıdır. 1967'den beri Sostoi Stadı'nda maçlarını oynamaktadır. MOL Gaz'ın sponsorluğundan sonra ismi MOL Vidi FC olmuştur. İki defa Macaristan ulusal kupasını kazanmışlardır. Mol Vidi'nin iki defa UEFA Avrupa Ligi'ne kalmışlığı bulunuyor. Macaristan cumhurbaşkanı Viktor Orban, Mol Vidi taraftarıdır.

FENERBAHÇE MOL VİDİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Mol Vidi maçı bu akşam 19.30'da oynanacak.

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Fenerbahçe’nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Mol Vidi nerenin takımı, hangi ülkenin? Mol Vidi hangi ligde oynuyor?
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