Moli Balığı Özellikleri, Türleri Ve Bakımı: Moli Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Barışçıl bir balık türü olan moli balıkları hemen hemen her balıkla rahatlıkla anlaşabilirler. Ancak erkek moli balıkları, zarar vermeseler de kovalamacayı ve dalaşmayı severler bu yüzden yavru ve dişi balıklarla beraber bakılmaması tavsiye edilmektedir. Moli balığı hakkında önemli bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Moli Balığı Özellikleri Nelerdir?

Bilimsel adıyla Poecilia Sphenops olarak bilinen moli balığı, Kuzey Karolina ve Yukatan Yarımadası arasında yaşarlar. Cinsiyetleri üç aylık olduğunda belli olur. Erkek moliler daha ince ve zayıf olurken dişi moli balıkları daha iri ve şişman boyutlardadır. En büyük boyu 15 cm olan moli balıkları sevecen ve arkadaşçıllardır.

Bakımı oldukça kolay olan moli balıkları su kirliliğine karşı beyaz benek hastalığıyla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu yüzden suyunun temizliğine dikkat edilmesi önemlidir. Ancak buna rağmen diğer balık türlerine göre kolaylıkla bakımı sağlanır. Ortalama üç sene yaşayan moli balıkları, çok iyi bakıldığı takdirde yaşam süresi beş yılı bulabilir.

Yüzgeç ısıran balıklarla aynı akvaryumda olurlarsa onların saldırısına uğrayabilir ve karşı atak yapamayabilirler. Bu yüzden saldırgan olmayan balıklarla bakılması daha doğru olacaktır. Moli balıkları, gökkuşağı, terra, sazan, barb ve çöpçü balıkları ile birlikte yaşayabilirler.

Akvaryumun tamamında yüzebilen moli balıkları, en çok orta ve üst kısımlarında yüzmeyi sever ve tercih ederler. Moli balıkları, genellikle farklı türlerin çiftleştirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kısa yüzgeçli ve yelken yüzgeçli türleri bulunmaktadır.

Moli balıkları kaç günde doğurur?

Bu soru sıklıkla arama motorlarında aranıyor ve cevabını şu şekilde yanıtlayalım; Moli balıkları 45-50 günlük hamilelik süreci yaşarlar. Ortalama 45 günün sonunda doğum başlar. İlk doğumda 20-60 arası yavru doğurabilirler. Yavruların büyüme süreci ise dört ila altı hafta arasında değişkenlik gösterebiliyor.

Moli balıkları maalesef kimi zaman kendi yavrularını yiyebilmektedir. Bu nedenle balıklar doğduğunda mutlaka ayrı bir akvaryuma alınması gerekiyor. Ancak, yetişkinlerin ağzına sığmayacak boyuta geldiğinde geri konulmasında sakınca yoktur. Moli balıklarının doğum anını kolaylaştırmak için suyunun 26 santigrat dereceye ısıtılması önem taşıyor.

Moli Balığı Nasıl Beslenir?

Moli balıkları hepçil olarak adlandırılsa da bitkisel yiyecekleri daha çok severler. Doğal yaşamlarında yosunlar, rotiferler, su böcekleri ve kabuklular ile beslenirler. Birincil besin kaynakları yosundur. Akvaryum molileri de çok fazla yiyecek ayırt etmezler. Çoğu canlı ve hazır yiyecekleri yiyebilirler.

Ispanak, salatalık ve alg yemekten çok hoşlanırlar. Ancak bu besinleri verdikten sonra atıklarını mutlaka temizlemelisiniz. Aksi takdirde suyu kirlenen moli balıkları hastalık belirtisi verebilir. Besinlerinde çeşitlilik sağlanmasını da seven moli balıklarına, bitkisel ağırlıklı pul yem verebilirsiniz. Bu yemleri günde birkaç öğün olacak şekilde azar azar vermeniz onların hoşuna gidecektir.

Protein ihtiyacını ise kan kurdu, tubifex kurdu ve artemia ile sağlayabilirsiniz. Moli balıklarının daha canlı ve parlak deriye sahip olmaları için vitaminlerinin eksik edilmemesi gerekiyor. Moli balıkları küçük bir stres anında bile hastalık belirtileri gösterebiliyor. Bu yüzden suyunun temiz ve akvaryumunun doğal ortamına en yakın şekilde düzenlenmesi önemlidir. Sevdiği proteinlerden arada bir vererek stres yaşamalarını ve hastalanmalarını engelleyebilirsiniz.