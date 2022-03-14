Mom Fit Jean Ne Demek? Mom Fit Jean Pantolon Kalıp Ve Kesimi Nedir?

Moda anlayışımızın değişmesiyle birlikte farklı kavramlar da hayatımızda yer edinmeye başlamıştır. Kıyafet satın alırken karşımıza çıkan bu yeni kavramlar bizleri meraka sürükledi. Farklı renk ve biçimdeki pantolonlar cinsiyet ve yaş fark etmeksizin herkesin tercihleri arasında yer almaktadır. Giyim sektöründeki farklılaşmadan en çok nasibini alan pantolonlar her daim trendler arasındadır. Özellikle bol pantolonların moda olduğu bu zamanda yeni isimler türeyerek, pantolonlar belirli kategoriye ayrıldı. Mom Jean pantolonların günümüzde moda haline gelmesi ise bizleri bu modele dair meraka sürükledi. Mom fit jean pantolonların ne demek olduğu, bilmeyenler için önem kazanmıştır. Yüksek bel pantolonlar arasında yer alan Mom Jean pantolonlar hakkında bilgi sahibi olmak, çoğu durumda önem taşımaktadır.

Mom Fit Jean Ne Demek?

Yeni çıkan ürünler ile beraber bizlerin moda anlayışı da farklı bir yöne kaydı. Moda dünyasında yer almaya başlayan mom jean pantolonlar, hemen herkesin günlük hayatta giyebileceği ürünlerdir.

Trendler arasında yer alan mom jean özellikli pantolonlar hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler bunun hakkında araştırma yapmaktadır. İngilizce kökenli olan bu kelime, yüksek belli pantolonlar için kullanılır. Rahat ve özgür yapısıyla sıklıkla tercih edilen bu pantolonlar daha çok genç kadınların kullandığı bir stildir.

Mom Fit Kesim Ne Demek?

Bol pantolon modasının yükseldiği bu zamanda yeni isimler de karşımıza çıkmıştır. Günlük hayatta sıkça tercih edilen bu tarz ürünler, rahat olduğu için gözde bir üründür. Argo bir kelime olan mom jeans ise yabancı kökenlidir.

Çok yaygınlaşan bu tarz pantolonların pek çok kombini de karşımıza çıkar. Yüksek bel ve bol paça özelliğine sahip bu pantolonlar rahatlık sağlaması yönünden tercih edilir. Mom fit kesim ise bol kesim olarak bilinir.

Mom Fit Kalıp Nedir?

Anne pantolon anlamına gelen mom fit jean pantolonlar, günümüzde çokça duyduğumuz pantolon türüdür. Yüksek bel ve bol pantolon olarak tanımlanan mom fit jean kalıp modeller farklı kombinlerle estetik görünüm de sağlar.

Özellikle genç kadınların tercihi olan bu tür pantolonlar 90'lı yıllarda tercih edilen bir stil olarak da karşımıza çıkıyor. Bu noktada yeni olmayan bu tip pantolon sadece isim değişikliğiyle moda dünyasında yerini almıştır.