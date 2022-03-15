Mom Fit Jean Ne Demek? Mom Fit Jean Pantolon Kalıp Ve Kesimi Nedir?

Pantolonlar ile ilgili hayatımıza giren yeni kavramların aslında kesim ya da kalıp ile ilgili olduğunu bilmek pantolon modeli seçiminde hayatımızı kolaylaştırabilir. Mom fit Jean kalıp nedir diye baktığımız zaman da aslında bir pantolon modelinin o kalıba ya da kesimine ait bir kavram arattığımızı fark ederiz. İşte Mom Fit kesim ne demek sorusunun cevabı.

Mom Fit Jean Ne Demek?

Anne pantolonu olarak da karşımıza çıkan mom fit Jean kavramı ile aslında kastedilen aslında bir kesim türüdür. Yani mom fit Jean olarak aradığımız kavram aslında mom fit Jean kesim ne demek sorusunun da cevabını vermektedir bize. Mom fit Jeanlar daha salaş ve rahat giyinmenin moda olduğu son günlerde karşımıza çıkan ve eskiye dönen moda kavramında kullanılan bir pantolon türüdür.

Uzun zamandır hayatımızda olan sıkı ve dar pantolonların aksine hem yüksek bel hem de vücudu sarmayan yapısı ile moda dünyasında çok fazla tercih edilen ve değişik kombinler ile karşımıza çıkan bir pantolon türü olmuştur.

Mom Fit Kalıp Nedir?

Moda dünyasının yeni gözdesi olan eskiye dönüş modasında karşımıza çıkanlardan biri de mom fit kalıp Jeanlar oluyor. Genel itibari ile diğer pantolonlara göre daha geniş ve bol bir kalıp olarak karşımıza çıkan bu pantolonlar özellikle 90'lı yıllarda daha fazla tercih ediliyor olması sebebi ile Mom fit Jean adını alıyor. Günümüze uyarlanan kombinler ile şıklığın ve rahatlığın yeni adresi mom fit Jean pantolonlar.