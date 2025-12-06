Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi kalan maçları ve puan durumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, 6. hafta mücadelesinde Monaco ile karşı karşıya gelecek. İlk 8'e girip son 16 turuna direkt yükselmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, deplasmandan galibiyetle ayrılarak avantajını sürdürmek istiyor. Peki, Monaco–Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek?
Monaco-Galatasaray maçı, 9 Aralık 2025 Salı günü Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak.
Louis II Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 9 puanla 14. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, Monaco'yu yenerse puanını 12'ye çıkaracak ve ilk 8 iddiasını sürdürecek. Deplasmanda alınacak beraberlik ya da mağlubiyet ise ilk 8'e kalma ihtimallerini oldukça düşürecek.