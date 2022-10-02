Monopoly Nasıl Oynanır? Monopoly Kuralları ve Para Dağıtımı Nasıl Olur, Kaç Para ile Başlanır?

Emlak oyunu olarak karşılaştığımız ve zaman içinde farklı şekillerde hatta ülkeler adı ile de çıkan klasik ve eğlenceli oyunlardan biridir monopoly. Ticari masa oyunu adı ile karşımıza çıkan monopoly oyunu para dağıtımı ile de diğer masa oyunlarından farklılık gösterir. Monopoly oyun kuralları her monopoly de aynı olmasa da genel olarak benzerlik gösterdiği için biz bu yazımızın devamında en basit ve anlaşılabilir haldeki kurallarından bahsedeceğiz. 7 den 70 e herkesi eğlendiren ve 1935 yılında piyasa çıktığından beri hayatımızda olan monopoly nasıl oynanır? İşte tüm cevaplar…

Monopoly Nasıl Oynanır?

Genelde grup oyunu olarak bildiğimiz monopoly tek başına oynanan bir oyun değildir. En az iki kişi en fazla sekiz kişi ile oynanan bir oyun olan monopolynin nasıl oynandığı sorusunun cevabını sizin için liste halinde hazırladık;

Öncelikle oyununuzu kutusundan çıkarıp kutuda gösterildiği şekilde düz bir zemine oyunu kurmalısınız.

Oyuncu sayısı kadar herkes piyon seçtikten sonra her oyuncuya oyunun kurallarında belirtildiği gibi para dağıtılır.

Oyunculardan biri banka görevini üstlenir ve oyuncuların satın aldıklarını ya da ödemelerini alır.

Oyuna başlamak için her oyuncu zar atar ve en büyük zarı atan kişi oyuna "başlangıç" yazan yerden başlar.

İki zarı birlikte atarak attığı zar kadar ilerler.

Üzerine geldiği yeri satın alabiliyorsa satın alır, satın alamıyorsa oyunun belirlediği kurallar çerçevesinde görevini yerine getirir.

Her oyuncu başladığı görevi bitirmek zorundadır.

Oyunun hedefi oyun kağıdındaki tüm mülkleri ya da en fazla mülkü satın alarak rakiplerin iflas etmesini sağlamak ve en yüksek parayı kazanmaktır.

Monopoly Kuralları

Her oyunda olduğu gibi monopolyde de oyun için belli kurallar bulunmaktadır. Oyunlarda kurallara uyulduğunda her zaman daha eğlenceli bir oynama süreci elde edersiniz. Monopoly oyunu için belirlenen kurallara geçelim;

Oyuna başlayacak kişi zar atarak belirlenir. En yüksek zarı atı kişi oyuna başlar.

Her oyuncu üstüne geldiği mülkü alabileceği gibi almak istemezse pas geçebilmektedir.

Her oyuncunun oyunda ilerleme ve karar verme süresi farklı olacağından oyunda oyuncular için belirlenen bir oynama süresi bulunmamaktadır.

Oyuncu kodese girdiğinde 3 tur boyunca beklemek zorundadır. Eğer beklemeden çıkmak istiyorsa ve elinde kodesten çık kartı varsa beklemeden çıkabilir.

Monopoly Oyunu Para Dağıtımı

Monopoly de oyunun başında her oyuncuya bankadan belli bir miktar para dağıtır. Oyunda bankada toplam 145 bin monopoly parası bulunur. Her oyuncuya oyunun başında bankadan 1500 monopoly parası verilir. Verilen monopoly parasının dağılımı şöyledir;

2 adet 500 monopoly parası

4 adet 100 monopoly parası

1 adet 50 monopoly parası

1 adet 20 monopoly parası

2 adet 10 monopoly parası

1 adet 5 monopoly parası

5 adet 1 monopoly parası

Monopoly Milyoner Kaç Para ile Başlanır?

Son dönemlerde popüler monopoly oyunlarından biri olan monopoly milyonerde de oyunun başında bellir bir oyuna başlama parası bulunur.

Monopoly milyonerde tüm oyuncular bu oyun türünün para birimi olan M372k tutarı ile oyuna başlar.