Monster High Karakterleri - Monster High Ana Karakterlerinin İsimleri ve Özellikleri

Gotik bir tarza sahip olan Monster High karakterleri kimdir diyenler olabilir. Monster High ana karakterleri içinde, Dracula'nın kızı Draculaura ve Frankenstein'ın kızı Frankie Stein gibi isimler yer alır. Monster High karakterleri isimleri, halihazırda bilinen bazı kurgusal karakterler ile benzerlik gösterir. Çünkü, bu kahramanlardan ilham alınarak yaratılmışlardır. İşte Monster High'ın karakterleri ile ilgili detaylar…

Monster High Karakterleri

Ünlü canavarların çocuklarının gittiği bir lise olan Monster High, aslında Lisi Harrison isimli bir roman yazarı tarafından kaleme alınmış bir kitaptır. Ancak daha sonra, çizgi serisi yapılmış ve tüm dünyada üne kavuşmuştur. Karakterlerinin büyük çoğunluğunun genç kızlardan oluşuyor olması, bu serinin özellikle aynı yaş aralığındaki kız çocukları tarafından ilgi görmesini sağlamıştır. Çizgi dizide, Dracula, Kurt Adam, Frankenstein ve Mumya gibi ünlü karakterlerin çocukları yer alır. Hepsi gotik bir stile sahiptir ve biraz ürkütücü görünür. Tıpkı kendileri gibi okulları da bir o kadar ilginçtir. Monster High'ın en sevilen başlıca karakterleri ise şu şekildedir:

Draculaura: Ünlü bir vampir olan Dracula'nın kızıdır ve 1599 yaşındadır. Kendisi de babası gibi bir vampir olduğu için güneş ışıklarından rahatsız olur. Bundan dolayı yanında hep şemsiyesi vardır. Evcil hayvanı Cont Fabulous adındaki bir yarasadır. Frankie Stein ile Clawdeen Wolf, onun en yakın arkadaşlarıdır.

Clawdeen Wolf: Kurt Adam'ın kızı olan Clawdeen, 15 yaşında genç bir kızdır. Süslü olması nedeniyle tam bir alışveriş aşığıdır. Diğer kardeşleri ile aynı okula gitmekten rahatsızlık duyar. Draculaura ve Frankie ile oldukça yakındır, ancak Cleo de Nile ile arası pek iyi değildir.

Frankie Stein: Babası Frankenstein olduğu için tıpkı onun gibi dikişli bir bedene sahiptir. Bundan dolayı dikişlerinin patlaması ve organları ile uzuvlarının çıkması gibi birtakım problem yaşar. Ayrıca suya girdiğinde çekmeye başlar ve elektrik yayar. Sadece ıslandığında değil, mutlu olunca, üzülünce veya öfkelenince de elektrik vermeye başlar. Kendisi 15 günlüktür ve bu yüzden yemek konusunda çok seçici davranır.

Lagoona Blue: Deniz Canavarı'nın kızı olduğu için okyanusların ve denizlerin kirletilmesi konusunda çok hassastır. 15 yaşındadır ve evcil hayvanı Neptuna adındaki bir piranadır. Onu gizlice okula getirmeyi ve derslere onunla girmeyi sever. Mavi tenli ve sarı saçlı olmasına rağmen klorlu havuz suyu onun saçlarını maviye çevirmiştir.

Ghoulia Yelps: 16 yaşındaki bu genç kızın babası, Zombi'dir. Bundan dolayı kendisi de bir zombidir. Oldukça yavaş hareket eder ve yürür. Suratı ifadesizdir ve mimikleri yok denecek kadar azdır. Yavaşlığından dolayı son dakika gelişmelerinden hoşlanmayan bir yapıya sahiptir. Kendisi Zombice konuştuğu için diğerleri ile anlaşmakta zorlanır.

Cleo de Nile: 5,842 yaşındadır ve Mumya'nın kızıdır. Kötü ve oldukça kibirli bir kişidir. Clawdeen Wolf, onun baş düşmanıdır ve aralarında hep bir rekabet vardır. Hissette adında evcil bir yılan besler. Okulun popüler kızıdır ve ponpon kızların kaptanıdır.

Toralei Stripe: Kedikadının kızı olduğu için balığa ve milkshake'e bayılır. Uykuya da bir o kadar düşkündür. 15 yaşında olmasına rağmen kendisi gibi diğer öğrencilere yaşam koçluğu yapar. Ancak oldukça sinsidir ve genel olarak kötü bir karakterdir. Sweet Fang isimli bir de kaplanı vardır.

Abbey Bominable: Yeti ya da bilinen diğer adıyla Kocaayak'ın 16 yaşındaki kızıdır. Lagoona Blue ve Frankie Stein ile arkadaştır. Adı Shiver olan bir Mamut besler. Çok az kelime bildiği için konuşmaktan kaçınır.

Deuce Gorgon: Okulun en popüler kızı olan Cleo de Nile'in sevgilisidir. Kendisi Medusa'nın oğludur ve 16 yaşındadır. Kökenlerinden dolayı Akdeniz yemeklerine ayrı bir ilgisi vardır. Her zaman güneş gözlüğü takmasının nedeni, baktığı her şeyi taşa çevirmesidir. Evcil hayvanı iki kuyruklu bir faredir ve adı Perseus'tur.

Spectra Vondergist: Dedikoducu Hayalet olarak bilinen Spectra, Hayaletin kızıdır ve 16 yaşındadır. Kendisi gibi hayalet bir gelinciği vardır ve adı Rhuen'dir. Haber bloğu yazarıdır ve okuldaki her olaya vakıftır.