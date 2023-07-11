Monte edilmeyen demir kapı 4 yaşındaki Aysima’yı öldürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi 5507 Sokak'ta meydana gelen olayda annesiyle birlikte dedesi Selami Özer'in yanında kalan 4 yaşındaki Aysima Ecrin Özer, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için sokağa çıktı. 4-5 kişilik çocuk grubu oyun oynarken mahalle sakinlerinden G.Y.'nin evinin girişinde bulunan ve bir süredir monte edilmek için duvara dayalı olarak bekletilen demir bahçe kapısı Aysima Ecrin Özer'in üzerine devrildi. Başına aldığı darbe nedeniyle kanlar içerisinde yerde kalan küçük kıza ilk müdahaleyi, çevre sakinleri yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aysima Ecrin Özer'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk etti.