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Giriş Tarihi: 11.7.2023 10:49 Son Güncelleme: 11.7.2023 11:47

Monte edilmeyen demir kapı 4 yaşındaki Aysima’yı öldürdü

Denizli’de arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Aysima Ecrin Özer’in üzerine bir süredir monte edilmek için duvara dayalı olarak bekletilen demir kapı devrildi. Küçük kız demir kapının altına kalarak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra küçük kızın ölümüne neden olan kapıyı monte ettirmeyen ev sahibi G.Y. gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Monte edilmeyen demir kapı 4 yaşındaki Aysima’yı öldürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi 5507 Sokak'ta meydana gelen olayda annesiyle birlikte dedesi Selami Özer'in yanında kalan 4 yaşındaki Aysima Ecrin Özer, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için sokağa çıktı. 4-5 kişilik çocuk grubu oyun oynarken mahalle sakinlerinden G.Y.'nin evinin girişinde bulunan ve bir süredir monte edilmek için duvara dayalı olarak bekletilen demir bahçe kapısı Aysima Ecrin Özer'in üzerine devrildi. Başına aldığı darbe nedeniyle kanlar içerisinde yerde kalan küçük kıza ilk müdahaleyi, çevre sakinleri yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aysima Ecrin Özer'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Ağır yaralanan Aysima Ecrin Özer, yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aysima Ecrin Özer'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Aysima Ecrin Özer'in hayatını kaybettiği olayın ardından, inceleme başlatan güvenlik güçleri demir kapıyı bir süredir monte ettirmediği iddia edilen komşu ev sahibi G.Y.'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Küçük kızın cenazesinin şehir dışında olan akrabalarının kente geri dönmesinin ardından bugün toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Monte edilmeyen demir kapı 4 yaşındaki Aysima’yı öldürdü
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