Mor rengin anlamına bakıldığında, zenginlik, lüks, güç, gizem, gösteriş ve hayal gücü ile ilişkili olduğu görülür. Kalp de bilindiği üzere aşkın, sevginin ve beğeninin sembolüdür. Emojiler ise tüm dünyada yaygın olarak kullanılan sosyal medya mecralarında yazılı iletişime duygu katan simgelerdir. Bunlardan biri olduğu için mor kalp anlamı nedir, Whatsapp'ta mor kalp emojisi ne anlama gelir ve mor kalbin anlamı ne soruları ilgi çekicidir.

Mor Kalp Anlamı Nedir?

Emojiler ilk olarak, Japonya'da Grafik Tasarımcı Shigetaka Kurita tarafından 1999 yılında oluşturulmuştur. O dönemde, cep telefonlarındaki iletişimi daha eğlenceli ve renkli bir hale getirmek için kullanılmıştır. Bu renkli semboller, duyguları, düşünceleri, nesneleri, durumları, olayları ve eylemleri ifade etmeye yarar. Yüz ifadelerinin, hayvanların, yiyeceklerin, nesnelerin, manzaraların ve diğer birçok objenin emojisini bulmak mümkündür. Dijital dünyadaki iletişimde yaygın olarak kullanılanlardan biri de kalp emojisidir. Birçok rengi bulunur ve bunlardan biri de mor kalptir. Whatsapp ile diğer sosyal mecralarda yaygın olarak kullanılan mor kalp, sevgiyi, desteği, hayranlığı ve yakın bağları sembolize eder. Aynı zamanda, aşk, tutku, duygusal bağlantı, derinlik ve romantizm ile de ilişkilendirilir.

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Mor Kalp Kime Atılır?

Kırmızı, pembe, mavi, sarı, yeşil, mor, turuncu, gri, siyah ve beyaz renkteki kalp emojilerinin her birinin kendine özgü bir anlamı bulunur. Mor kalp ise sevgiyi, şefkati, hayranlığı, duygusal bağları ve aşkı ifade etmek için kullanılır. Bu emoji çoğunlukla, aile üyelerinin, yakın arkadaşların ve aşıkların birbirlerine duydukları sevgiyi ve hayranlığı ifade eder. Ayrıca gerçek aşkı dile getirmek için de mor kalp tercih edilebilir. Bundan dolayı, kırmızı veya pembe kalp emojisinin yerine de kullanmak mümkündür.