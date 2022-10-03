Mor Reçeteli İlaçlar Nelerdir? Mor Reçeteli İlaç Ne Demek, Kimlere Verilir, Turuncu Reçete ile Farkı Ne? k1

Hastalık evresinde tedavi sonrası doktorun yazmış olduğu reçeteler çeşitlilik gösterir. Farklı renklere göre anlamının da değişkenlik gösterdiği bu tür reçetelerden birisi de mor reçeteli ilaçlardır. Doktor tarafından yazılan mor reçeteli ilaçlar nelerdir sorusunu soran pek çok kişi, bu konu hakkında araştırma yapmıştır. Diğer reçetelerden farklı olarak mor reçeteli ilaç ne demek ve bu ilaçlar kimlere verilir soruları da bu araştırma çerçevesinde sorulmuştur. Mor reçete ile turuncu reçete arasındaki farkın ne olduğu da çoğu kişi tarafından merak edilmiştir. Mor reçeteli ilaçlar nelerdir sorusuyla beraber, özellikle belirli hastalıklar için verilen ve bireysel olarak alınmayan bu tür ilaçlar hakkında merak edilen bilgiler...

Mor Reçeteli İlaçlar

Doktor tarafından verilen mor reçeteli ilaçlar, özellikle belirli hastalıklar için yazılan ilaçlardır. Mor reçeteli ilaçların ne amaçla kullanıldığını merak eden kişiler, bunun hakkında araştırma yapmışlardır. Genellikle kan ürünleriyle ilgili ilaçlar mor reçeteli ilaçlardır. Mor reçeteli ilaçlan ürünlerini temin edebilmek için gerekli ilaçlardır. Bu tür ilaçların bazıları şunlardır;

Albuman

Anbinex

Anbinex

Anti-D Imm

Atgam .

Beriplast-P

Beriplast-P 3 ml 4 Flakon Fibrin Yapıştırıcı.

Biotest Human Albumin

Cealb Albumin

Cetor IV

Genivig Human Immunoglobilin

Haemocomplettan-P.

Hepagam B

Hepatect CP

Hepatitis B

HepBQuin

Pentaglobin

Plasbumin

Vialebex

Vigam Liquid

Win Rho Sdf

Zenalb 20 Human Albumin

Mor Reçeteli İlaçlar Kimlere Verilir

Bazı ilaçlar doktor tarafından belirli hastalıklar için yazılır. Mor reçeteli ilaçlar kimlere verilir sorusunu soran pek çok kişi, bunun hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isterler. Bu tarz ilaçlar, hemotolojik hastalara verilir. Mor reçeteli ilaçlar hemotolojik hastaların kan ihtiyacını karşılamaları için doktor tarafından yazılır. Bu ilaçlar pratisyen hekimler ve aile hekimleri tarafından reçete edilmezler. Uzman hekim tarafından yazılmalıdır. Ayrıca bu mor reçeteli ilaçlar devlet tarafından da karşılanır.

Turuncu ve Mor Reçete Farkı

Reçeteli ilaçlar belirli hastalıklara göre farklı şekilde reçetelendirilir. Mor reçete ile turuncu reçete arasındaki farkı merak eden pek çok kişi, bunun hakkında araştırma yapmıştır. Her iki reçetenin benzerlikleri aynı olmasıyla birlikte belirli farklılıkları da dikkat çekmiştir. Mor reçetenin turuncu reçete arasındaki en önemli farkı, mor reçetenin dozunun fazla olmasıdır. Bunun yanı sıra bir diğer fark, kan pıhtılaşması ile ilgili sorunları bulunan hastaların kullandığı ilaçlar turuncu reçete ile verilirken, kan ürünleriyle alakalı diğer ilaçlar mor reçeteyle verilmektedir.